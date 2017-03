Fostul şef al IPJ Prahova Viorel Dosaru, în faţa instanţei supreme: M-a sunat Ghiţă, indignat, că l-a oprit Poliţia

Dosaru a spus însă magistraţilor că nu l-a favorizat pe Sebastian Ghiţă, el luâns legătura cu agenţii aflaţi pe DN1 pentru a le comunica să ia măsurile legale.

„Într-o duminică m-a sunat Ghiţă, indignat, că l-a oprit Poliţia la Bărcăneşti. Apoi s-a întrerupt brusc. M-am apucat să dau telefoane, să ajung să vorbesc cu cei care erau pe DN1. Nu ştiu ce viteză avea, i-am zis agentului respectiv să ia masurile legale ce se impun“, a declarat Viorel Dosaru în faţa judecătorilor, citat de News.ro.

Întrebat dacă l-a ajutat pe Ghiţă cu informaţii din dosare, Dosaru a susţinut că nu a avut niciun rol în această chestiune.

„Nu am cerut direct sau indirect informaţii de la subordonaţi. În calitate de şef al IPJ Prahova desfăşuram zilnic şedinţa, şefii de servicii îmi aduceau la cunoştinţă, la modul general, ce activităţi se desfăşurau. Într-una dintre şedinte, şeful Serviciului de combatere a infracţiunilor economice mi-a zis că se vor desfăşura activităţi la firma Coni. Dar asta a fost tot. După şedinţa de lucru, la 20-30 de minute am fost invitat de procurorul Tudose pentru niste discuţii în biroul său. Când am ajuns, în birou era şi Negulescu, context în care am vorbit cu amândoi, în sensul să nu discutăm nimic despre ce s-a discutat la şedinţa de la mine din birou cu privire la societatea Coni“, a declarat Viorel Dosaru.

Fostul şef al Poliţiei Prahova a mai spus că nu a cerut subordonaţilor să-i raporteze ce fac poliţiştii în dosare.

„Eu nu am solicitat de la Dobre Ştefan (şeful de la Investigaţii Economice, n.r.) să îmi raporteze activităţile lucrătorilor de poliţie, nici la şedinţe, nici altfel. Negulescu mă suna pentru tot felul de momente operative, nu m-am gândit niciodată că mă suspectează, a fost prima dată când am fost chemat de Tudose să îmi ceară să păstrez confidenţialitatea. Nu am explicaţii legate de faptul că Dobre Ştefan şi-a notat în agenda de lucru anumite detalii cu privire la activităţile dintr-un dosar penal. Cred că aceste informatii le-a consemnat strict pentru el“ , a continuat declaraţia Dosaru.

Trimis în judecată

Pe 29 iunie 2016, procurorii DNA Ploieşti i-au trimis în judecată pe fostul deputat Sebastian Ghiţă, pe procurorii Liviu Tudose şi Aurelian Mihăilă, care au avut funcţii de conducere în Parchetul Curţii de Apel Ploieşti, pe fostul şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova Viorel Dosaru şi pe fostul şef al DGA Prahova Constantin Ispas.

Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA Ploieşti, între luna iunie 2013 şi primăvara anului 2014, în timp ce pe rolul Parchetului Curţii de Apel Ploieşti se afla, în curs de urmărire penală, o cauză în care se făceau cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, mai multe persoane vizate au obţinut informaţii confidenţiale pe mai multe căi, printre beneficiarii acestor informaţii nedestinate publicităţii fiind şi fostul deputat Sebastian Ghiţă.

Informaţiile confidenţiale priveau obiectul cercetărilor, persoanele fizice şi juridice cercetate, măsurile de supraveghere tehnică dispuse, măsurile preventive ce urmau să fie luate, numele procurorului de caz şi ale ofiţerilor de poliţie delegaţi să facă urmărirea penală.