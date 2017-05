Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş Constantin Nicolescu, condamnat la opt ani de închisoare în dosarul de fraudă cu fonduri europene

Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat pe Nicolescu la şase ani de închisoare pentru abuz în serviciu, pedeapsă care a fost contopită cu o altă condamnare de şapte ani şi opt luni, urmând ca fostul preşedinte al CJ Argeş să execute opt ani de închisoare.



Nicolescu a fost achitat pentru folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, infracţiune care are că rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunităţilor, dar şi pentru infracţiunea de luare de mită, dar a primit şase ani pentru abuz în serviciu, pedeapsa contopită cu o altă condamnare dispusă de Tribunalul Bucureşti în 2013.



Curtea de Apel Bucureşti a mai decis, vineri, confiscarea sumei de 66.588 de lei de la Constantin Nicolescu.



Alt inculpat din dosar, Grigore Dobre, administrator la firma de construcţii SC Zeus SA din Piteşti, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu. El mai are o condamnare de patru ani de închisoare într-un alt dosar, urmând să execute pedepsa cea mai grea, de cinci ani de închisoare.



În acelaşi dosar, Mihai Gabriel Nicoară a fost condamnat la o pedeapsă de patru ani şi cinci luni de închisoare pentru abuz în serviciu, Codruţa Lavinia Mercea a primit o pedeapsă de patru ani şi cinci luni de închisoare tot pentru abuz în serviciu, Ecaterina Pletoiu a fost condamnată la şase luni de închisoare cu suspendare pentru fals în înscrisuri, Cristina Dobre şi Olga Stanca au fost achitate pentru infracţiunile de abuz în serviciu, Aurelia Mirela Florescu a primit o pedeapsa de trei ani cu suspendaare pentru abuz în serviciu, Sabina Elena Bocioacă a primit trei ani cu suspendare pentru abuz în serviciu, iar în cazul Iulianei Pintilie pedeapsa este de trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu.



De asemenea, magistraţii au decis să respingă acţiunea civilă formulată de stat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bucureşti, cu privire la suma de 984.164,38 de euro şi la suma de 3.779.787 lei în cazul inculpatei Stancu Olga.



Instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de stat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru suma de 4.973.065,75 lei, dat dispune confiscarea sumei de 4.497.947,48 lei de la inculpaţii Nicolescu Constantin, Dobre Grigore, Nicoară Mihail-Gabriel, Pintilie Iuliana-Mioara, Bocioacă Sabina-Elena, Mercea Codruţa-Lavinia şi Florescu Aurelia-Mirela, respectiv de la fiecare dintre inculpaţi câte 642.564 lei.



Curtea de Apel Bucureşti a decis să menţină măsura sechestrului asigurător cu privire la bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor Nicolescu Constantin, Dobre Grigore, Nicoară Mihail-Gabriel, Mercea Codruţa-Lavinia, Florescu Aurelia Mirela, Pintilie Iuliana-Mioara şi Bocioacă Sabina până la concurenţă sumei de 642.564 lei pentru fiecare inculpat.



Pe 20 iulie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis să retrimită spre rejudecare la Curtea de Apel Bucureşti dosarul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş Constantin Nicolescu şi să menţină actele efectuate în cauza până la dată de 30 mai 2014.



În prima instanţă, Constantin Nicolescu a fost condamnat la nouă ani şi şase luni de închisoare în dosarul privind utilizarea de fonduri europene pentru reconstrucţia a două poduri, prejudiciul fiind de 1,2 milioane de euro.



În acelaşi caz, Grigore Dobre, administrator la firma de construcţii SC Zeus SA din Piteşti, a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu la o pedeapsa de cinci ani şi două luni de închisoare.



Alţi şase inculpaţi din dosar, angajaţi ai unor servicii din subordinea CJ Argeş, au primit pedepse de câte patru ani de închisoare cu executare.



Potrivit DNA, "în cursul lunii martie 2009, Consiliul Judeţean Argeş, în calitate de autoritate contractantă, a organizat o procedura de achiziţie publică prin licitaţie deschisă ce avea că obiect reabilitarea a două poduri afectate de inundaţii. În concret, era vorba de reconstrucţia a două poduri amplasate pe drumuri judeţene, în localităţile Căteasca, respectiv Ciomăgeşti. Fondurile respective proveneau din accesarea unui proiect finanţat din fonduri PHARE destinat strict reabilitării obiectivelor de infrastructură rutieră şi de mediu afectate de inundaţiile din perioada aprilie - mai şi iulie - august 2005".



Procurorii au susţinut că, pentru a accesa banii europeni, funcţionari din cadrul CJ Argeş au atestat în cererea de finanţare, în mod nereal, că respectivele poduri fuseseră afectate de inundaţii, deşi unul dintre ele, cel din comună Căteasca, fusese avariat anterior, aşadar nu era eligibil pentru proiectul respectiv.



Anchetatorii mai arată că, în cursul anului 2009, în urma licitaţiei organizate de Consiliul Judeţean Argeş, contractul de reabilitare a podului Căteasca a fost atribuit, în mod nelegal, societăţii comerciale Zeus SA. Iniţial, câştigătoare a licitaţiei fusese declarată o altă societate, care a fost înlăturată ulterior, în mod arbitrar, de comisia de evaluare, după reluarea procedurii, dispusă de Constantin Nicolescu.



Societatea înlăturată se prezentase cu o ofertă financiară cu 3.779.787,8 de lei mai mică, suma ce reprezintă prejudiciu în dauna CJ Argeş, potrivit procurorilor.



Într-un final, lucrările de construcţie au fost executate de către Zeus SA şi SC Dracones Construct Grup Piteşti, ultima având că asociat pe ginerele fostului preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş. În plus, furnizor de bunuri pentru construcţia lucrării era SC Setro Metal Câmpulung, firma controlată, de asemenea, de o rudă apropiată a fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş.



Pe baza unor înscrisuri falsificate, în cadrul unei proceduri de achiziţie falsificate, în cursul lunii iunie 2010, Consiliul Judeţean Argeş a atribuit aceleiaşi firme Zeus un contract în valoare de 4,9 milioane de lei pentru presupuse lucrări suplimentare la acelaşi pod care, în realitate nu se mai justificau, fiind executate anterior, în luna martie 2010.



Conform procurorilor, în 2009, Nicolescu Constantin a primit mită de la Grigore Dobre Grigore, patronul de la Zeus, un spaţiu comercial situat în municipiul Piteşti, în suprafaţă de peste 300 de metri pătraţi, în valoare de 447.000 lei.



Pentru a disimula infracţiunea de corupţie, la dată de 23 martie 2009, la Biroul Notarului Public Ionel Didea a fost încheiat un contract fictiv de vânzare-cumpărare, mai susţin anchetatorii.