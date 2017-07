Fostul preşedinte al CJ Teleorman, pus sub acuzare de DNA pentru modul în care a închiriat insula Belina firmei Tel Drum

În acelaşi dosar, procurorii DNA i-au mai pus sub acuzare pe Nela Dorica Iordan, la data faptei inspector în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate- abuz în serviciu şi pe Mircea Dumitrescu, administrator public al judeţului Teleorman- complicitate la abuz în serviciu.

Care ar fi neregulile

Potrivit DNA, totul începe în 2014, atunci când Ionuţ Adrian Gâdea, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, beneficiind de ajutorul lui Mircea Dumitrescu Mircea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu ar fi îndeplinit acte prevăzute în dispoziţiile legislaţiei primare, fapt ce a condus la încheierea cu o societate comercială şi o altă persoană a trei contracte de închiriere având ca obiect părţi din insula Belina şi braţul Pavel al fluviului Dunărea (în suprafaţă totală de 80 ha).



„Concret, aceste contracte au fost încheiate pe o perioadă de 10 ani (la preţuri de 1.900 lei/ha/an, 2.792 lei/lună şi 3.988 lei/lună, toate fără TVA), fără organizarea unei licitaţii şi fără iniţierea şi parcurgerea procedurii de emitere a unei hotărâri de consiliu judeţean. Scopul acestora era darea suprafeţelor respective în folosinţa temporară a locatarului pentru creşterea peştelui în regim natural, fără furajare, pentru pescuit sportiv şi agrement, interzicându-se desfăşurarea oricăror altor activităţi”, arată DNA.



Contractele respective, arată procurorii, au făcut obiectul controlului financiar preventiv, viza fiind acordată în aceeaşi zi, 16 ianuarie 2014, de către Nela Dorica, inspector în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, „în condiţiile în care aceasta cunoştea modalitatea de încheiere a acelor documente”.

„Prin aceste demersuri a fost cauzată o vătămare a intereselor publice, legitime ale CJ Teleorman, totodată, fiind obţinut un folos necuvenit de către beneficiarii contractelor, reprezentat de dobândirea imobilelor respective”, mai acuză DNA.

Ancheta jurnalistică

Potrivit unei anchete jurnalistice Hotnews, în noiembrie 2013, Guvernul Victor Ponta a trecut prin HG insula Belina, lacul Belina si bratul Pavel din administratia Apelor Romana in administratia Consiliului Judetean Teleorman. Guvernul si-a motivat transferul prin dorinţa CJ Teleorman de a dezvolta turistic zona, prin constructia unui complex turistic şi sportiv, cu hotel, bazine de înot şi pensiuni, o tabără cu plajă.



Pe 16 ianuarie 2014 se oficializeaza si noile contracte, doua la numar, prin care Tel Drum administreaza Insula Belina si Bratul Pavel, proaspat trecute in ograda judetului. Zona de agrement, cu hotel, bazine de inot n-a mai aparut, in schimb Tel Drum a ridicat cateva constructii cu circuit inchis unde uneori vin Dragnea si invitatii sai la pescuit. Proprietatea este ferita de privirile curiosilor si bine pazita. Pentru cele 70 de hectare luate in concesiune in 2014, Tel Drum plateste putin peste 7.000 de lei pe luna.



Apoi, in luna martie, consilierii judeteni semneaza una dintre cele mai ciudate hotarari a unui consiliu de judet. Consilierii aproba o hotarare prin care Tel Drum concesioneaza mai departe contractul cu CJ Teleorman pentru Insula Belina si Bratul Pavel catre o alta firma, fara a i se preciza numele.



In data de 27 martie 2014, Consiliul Judetean Teleorman adopta in sedinta extraordinara Hotararea nr.51 a institutiei. CJ Teleorman hotareste la cererea Tel Drum din 3 martie 2014 sa dea acord pentru cesiunea Insulei Belina. Cesiunea nu va depasi perioada valabilitatii contractului incheiat de catre Judetul Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman cu Tel Drum.

“Ni s-a spus ca este o firma din Pitesti care vrea sa faca investitii in zona. Am cerut numele societatii, nu mi s-a dat”, declara Florin Neagu, fost consilier judetean la acel moment, pentru Hotnews.

Cine este Gâdea

Adrian-Ionut Gâdea a activat in Organizatia de tineret a PSD Teleorman, in perioada cand presedintele organizatiei judetene a partidului era Liviu Dragnea. El a preluat, în 2012, functia de presedinte al CJ Teleorman în locul lui Liviu Dragnea care devenise deputat. În 2016, el a fost ales deputat de Teleorman pe listele PSD.

În 17 ianuarie 2017, Gâdea a fost numit secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, institutie condusa de Sevil Shhaideh. Demnitatea de deputat este incompatibila cu funtia de secretar de stat, aşa că în februarie 2017, Adrian-Ionut Gâdea şi-a dat demisia din Parlament.