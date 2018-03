Doi inculpaţi, printre care şi directorul Regiotrans, şi-au recunoscut vina în dosarul în care au fost trimişi în judecată pentru corupţie

„Activităţile în legătură cu care inculpatul a promis şi dat banii şi bunurile sub formă de mită au constat în confirmarea, din partea C.N.C.F. – C.F.R. S.A., a volumului de tren km (indicator principal în funcţie de care se acorda subvenţia) realizat de inculpata S.C. REGIOTRANS S.R.L. . Documentele în care era făcută această confirmare au fost ataşate cererilor şi notelor de fundamentare pe baza cărora S.C. REGIOTRANS S.R.L. a obţinut, în mod nelegal, subvenţii de la bugetul de stat” spun procurorii





Ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, inculpatul a acceptat o condamnare de 1 an şi 4 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. În plus acesta este obligat să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunităţii.





În ceea ce-l priveşte pe Nicolau Costache, la data faptei director al Sucursala Regionala C.F. Braşov din cadrul C.N.C.F. – C.F.R., din acordul de recunoaştere a vinovăţiei, se reţine că „în cursul lunii august 2010, în calitate de director al Sucursala Regionala C.F. Braşov, inculpatul Nicolau Costache a primit sume de bani necuvenite, în total 10.500 lei, de la administratorii a două societăţi comerciale. Banii au fost primiţi, într-o situaţie, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intra în îndatoririle sale serviciu, respectiv efectuarea plăţii unor facturilor restante, iar în altă situaţie în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor de serviciu, respectiv a adus la cunoştinţă administratorului unei societăţi comerciale că urmează să se organizeze o procedură de achiziţii publice a lucrărilor pe raza R.C.F. Braşov de „vopsiri metalice la podurile de cale ferată”, la un moment anterior publicării în SEAP a anunţului de participare şi a stabilit de comun acord cu acesta condiţiile de participare la licitaţie pentru ofertanţi. Sumele de bani şi foloasele necuvenite au fost primite de inculpat direct, prin remitere, cazul primei situaţii, respectiv în contul personal, cazul celei de-a doua situaţii”.





„Totodată, la data de 10.02.2011, în calitate de director al Sucursala Regionala C.F. Braşov, inculpatul Nicolau Costache a primit suma de 2.000 de lei, de la administratorul unei societăţi comerciale, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unor funcţionari publici din cadrul Sucursala Regionala C.F. Cluj şi promiţând că îi va determina pe aceştia să îndeplinească acte în legătură cu îndatoririle lor de serviciu, reprezentate de aprobarea plăţii facturilor restante emise de această societate către Sucursala Regionala C.F. Cluj în cadrul executării contractelor încheiate anterior între cele două părţi”, se mai arată în acordul semant de acesta.







Nicolau Costache a acceptat la rândul său o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani şi interzicerea pe o perioadă de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de director al Sucursalei Regionala C.F. Braşov de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii. În plus acesta trebuie să presteze 60 de zile de muncă în favoarea comunităţii, lasând la dispoziţia DNA întreaga sumă de 12.500 lei primită drept mită.





Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la data de 23 martie anul curent, au trimis în judecată patru firme, între care şi Regiotrans SRL, societatea lui Costel Comana, decedat într-un avion cu destinaţia Costa Rica şi pe Estrella Ştefănescu, şef serviciu în cadrul companiei naţionale CFR SA, pentru luare de mită.



În ceea ce-l priveşte pe Hădărean Florin, directorul general al Regiotrans S.R.L. din acordul de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii au reţinut că timp de 5 ani a dat şefului de serviciu în cadrul C.N.C.F. – C.F.R. S.A., sume de bani şi foloase necuvenite în cuantum total de 24.653,67 lei (combustibil, un laptop, un telefon şi abonament telefonic, servicii de cazare în staţiune turistică, reparaţii la autoturismul personal etc., precum şi suma de 923 lei numerar).