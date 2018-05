Cum îţi protejezi casa de hoţi. Sfaturi de la specialiştii Poliţiei

Spargerile de locuinţe au devenit un lucru cotidian în România. Hoţii sunt din ce în ce mai inventivi şi reuşesc să pătrundă cu uşurinţă inclusiv în casele dotate cu sisteme de alarmă performante. Specialiştii Poliţiei Române trag un semnal de alarmă asupra proliferării acestui fenomen şi ne învaţă cum putem fi cu un pas înaintea hoţilor, pentru a nu le cădea victime. Potrivit judiciariştilor Inspectoratului General al Poliţiei Române, hoţii acţionează, în general, în mai multe moduri pentru a pătrunde în locuinţa pe care au pus ochii: prin efracţie, cu chei potrivite, prin escaladare, prin împrietenire sau folosire a unor calităţi false.

Însă cele mai multe spargeri se produc prin efracţie, adică prin forţarea uşilor şi a ferestrelor. De aceea, specialiştii Poliţiei recomandă ca uşile de acces să fie confecţionate din materiale rezistente la solicitări mecanice şi termice. Este bine să fie prevăzute cu sisteme de închidere securizate, eventual cu închidere în mai multe puncte, prevăzute cu chei ce nu pot fi uşor multiplicate, cu şilduri antiefracţie, care să nu permită ruperea butucului yalei.

Paza bună trece primejdia rea

Totodată, balamalele uşilor trebuie să fie solide şi să aibă o bună fixare în toc şi uşă. Închideţi uşile de la subsoluri, terase şi anexe, în curte sau de la intrările suplimentare, recomandă specialiştii. Nu trebuie uitată nici montarea unui sistem de alarmare şi supraveghere video în locuinţă sau afară, care să înregistreze orice activitate. Nu în ultimul rând, judiciariştii subliniază că este utilă prezenţa unui câine de pază.

Toate aceste măsuri sunt valabile şi pentru a ne feri de hoţii care operează cu chei potrivite, prin escaladare. Însă tâlharii intră în case folosindu-se de diverse pretexte, cum ar fi acela de a-i ajuta pe proprietari să repare o ţeavă spartă sau să le prezinte oferte de la supermarket. „Pentru a nu vi se întâmpla asta, nu permiteţi accesul în locuinţă celor care vin să prezinte diverse „promoţii“, în scop caritabil sau celor care pretind că reprezintă diverse instituţii, dar nu se pot legitima”, atrag atenţia poliţiştii.

„În ziua de azi e greu să afirmi că există locuinţe sigure. Poate doar cele cu pază umană sau canină. Şi nici aşa, pentru că am avut multe cazuri în care hoţii au reuşit să se împrietenească cu câinii. Cele mai multe spargeri se dau în apartamentele de bloc. Este nevoie ca uşile să fie prevăzute cu două sisteme de protecţie diferite. Mai sunt hoţi care escalează etajele, mai ales cele inferioare şi profită că oamenii mai lasă geamurile deschise, mai ales când e cald. Niciodată nu trebuie să lăsăm geamurile deschise atunci când plecăm de acasă. Sistemele video de supraveghere sunt foarte importante şi, în general, îi descurajează pe hoţi. La fel, şi un sistem de alarmare acustică, pe bază de senzori“, a explicat, pentru „Adevărul“, comisarul şef Gabriel Şchiopu, şeful Serviciului Investigaţii Criminale, din Poliţia Capitalei.

Ponturi pentru derutarea hoţilor

Poliţiştii dau şi câteva ponturi care să ne ajute să-i derutăm pe infractori. Astfel, când părăsiţi locuinţa, pe timpul nopţii, e bine să lăsaţi o lumină aprinsă sau un aparat de radio în funcţiune. În cazul absenţelor îndelungate de la domiciliu, rugaţi vecinii sau prietenii apropiaţi să vă ridice corespondenţa astfel încât să nu se simtă lipsa dumneavoastră.

Montaţi la vedere plăcuţe care atenţionează că locuinţa este prevăzută cu sistem de securitate. O sirenă de exterior descurajează extrem de eficient, spun specialiştii.

Totodată, este bine să achiziţionaţi întrerupătoare care, la diverse intervale de timp, aprind şi sting automat lumina.

Şi nu în ultimul rând nu vă transformaţi conturile de pe reţelele de socializare în surse de informaţii pentru infractori, postând imagini din care să reiasă că aveţi în casă bunuri de valoare.

Profilul spărgătorului

Potrivit specialiştilor Poliţiei, spărgătorii de locuinţe sunt, în general, bărbaţi (89,4%), cu vârste cuprinse între 14 şi 40 de ani, care au antecedente penale sau sunt recidivişti. „Unii provin din familii cu condiţii economice precare, dezorganizate, necăsătoriţi sau care trăiesc în concubinaj“, relevă o analiză a Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul IGPR.

În general, spărgătorii de locuinţe nu au prea multă carte, având studii generale şi fără ocupaţie. Dar sunt bine informaţi, meticuloşi şi foarte răbdători.

Jefuit la drumul mare în România

Hoţii nu mai au nicio frică şi ies la atac ziua în amiaza mare, amintind de rakeţii anilor 90’. O dovedeşte păţania unui bărbat, care a fost la un pas să fie jefuit de mai mulţi indivizi în apropierea pădurii Sineşti. Mihai Răzvan Moraru se întorcea din minivacanţa de 1 Mai şi a oprit într-o parcare pentru a se dezmorţi. Numai că acolo pândeau mai mulţi tâlhari.

Bărbatul a simţit că ceva nu este în regulă şi a reuşit să demareze în trombă, deşi hoţii au apucat să-I înţepe o roată. A sunat la 112 şi a reuşit să ajungă până la o benzinărie din Voluntari, unde a fost găsit de poliţiştii care plecaseră în căutarea sa.

Ulterior, a relatat păţania pe Facebook, iar postarea a devenit virală.

„Cum poţi fi prăduit ca în vestul sălbatic, la final de vacanţă! Sineşti, E85, Bucureşti - Buzău. În această seară am oprit într-o parcare, pe drumul Buzău-Bucureşti, pentru o pauză de la condus. Am urcat în maşină când am văzut că cea din faţa mea, oprită şi ea în parcare, a plecat. Nu am avut un sentiment ok, o bănuială mi-a zis să mă car. Fix în acel moment am văzut oameni ieşind din pădurea de pe marginea drumului, venind spre maşină în viteză. Eram deja înăuntru şi am văzut cum un tânăr era deja ghemuit în spatele maşinii. Am blocat uşile, am plecat în viteză şi am sunat la 112. Mi s-a făcut legătura la Politie, care mi-a spus că sigur am roata înţepată şi o maşina care sigur mă urmăreşte. Deci ştiau. În timp ce vorbeam cu ei la telefon, mi-a apărut în bord mesajul de pană pe spate, dreapta. Le-am dat datele maşinii şi locaţia şi mi-au spus că vin după mine“, a descris Mihai Răzvan Moraru momentele groaznice prin care a trecut.

Poliţiştii ştiau despre tâlhăriile din zonă, dar au spus că nu pot face nimic, pentru că sunt depăşiţi de situaţie.

„A apărut şi poliţia care mă căuta. Mi-au spus că am avut noroc, pentru că alţii, în zilele trecute, nu au fost la fel de norocoşi. Au fost bătuţi, jefuiţi. Băi, în ce ţara trăim? I-am întrebat pe poliţişti de ce nu se face ceva, dacă tot ştiu situaţia. Mi-au spus că patrulează pe zonă două maşini zi şi noapte, dar sunt depăşiţi. Sunt doar 40% din câţi ar trebui să fie. Şi de la centru nu se face nimic, chiar dacă se ştie situaţia. S-a cerut patrularea jandarmeriei, dar mah ăştia sunt mai ocupaţi cu paza lui Dragnea la DNA si nu pot participa“, a mai povestit victima pe Facebook.