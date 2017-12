CJ Teleorman nu s-a constituit parte civilă în dosarul „Tel Drum”- Liviu Dragnea: Posibilitatea va fi supusă dezbaterii în cadrul Consiliului

„Până la momentul prezentei, Consiliul Judeţean Teleorman nu s-a constituit parte civilă în cadrul dosarului penal, urmând însă să fie supusă dezbaterii în şedinţa Consiliului Judeţean această posibilitate”, arată CJ Teleorman, într-un răspuns solicitat de „Adevărul”.

Procurorii DNA au notificat de pe data de 20 noiembrie Consiliul Judeţean Teleorman şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene (MDRFE) pentru a se constitui parte civilă în dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea.

„La data de 20 noiembrie 2017, au fost trimise, de către procurori DNA, celor două instituţii menţionate, notificări în vederea constituirii de părţi civile în cauza mediatizată prin comunicatele nr. 1110/VIII/3 din data de 21 noiembrie 2017 şi 1056/VIII/3 din data de 13 noiembrie 2017. Până în prezent nu a fost primit vreun răspuns”, arată DNA, într-un răspuns la solicitarea „Adevărul”. Consiliul Judeţean Teleorman este condus de Dănuţ Cristescu (PSD).

Este vorba de dosarul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, de fraude europene şi abuz în serviciu, fapte care ar fi fost comise în perioada în care era preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman (2000-2012).

Bugetul de stat ar fi suportat pierderile

Potrivit Hotnews , Consiliul Judetean Teleorman ar recunoaşte oficial acum ca nu a mai încercat să recupereze pierderile în urma corecţiilor financiare de 25% din lucrarile efectuate de firma Tel Drum, în 2009-2011, decise de Comisia Europeana in cazul unor nereguli. Motivul este ca penalitatile pentru lucarile din mandatul lui Liviu Dragnea la sefia CJ Telelorman au fost platite din bugetul de stat, printr-o ordonanta a Guvernului Ponta din anul 2013, initiata de Ministerul Dezvoltarii Regionale, condus de acelaşi Liviu Dragnea, ca ministru, de data asta.

„Va aducem la cunostinta ca prin Sentinta nr. 2824 din data de 22.10.2014, actiunea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, a fost respinsă ca lipsită de interes, prin aplicarea OG 14/2013. Prin OG 14/2013 s-a reglementat suportarea de la bugetul de stat, la nivel national, a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice. In consecinta, suma aferenta corectiei nu a fost platita de la bugetul judetului, ci de catre MDRAP”, a raspuns CJ Teleorman.

Răspunsul oficial al CJ Teleorman, de marţti, confirma practic ancheta publicata de „Rise Project” luni, pe baza documentelor de la instanta, investigatie jurnalistica in care se arata ca ''Dragnea s-a transformat in arbitru si, ajuns in liga mare a politicii, a rescris regulile jocului