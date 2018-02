Ce vechime au autospecialele pompierilor

Potrivit documentului, 567 de maşini de pompieri au peste 30 de ani vechime, 326 au între 20 şi 30 de ani vechime, 99 de maşini au între 10 şi 20 de ani vechime, iar alte 42 au sub 10 ani vechime.

În acelaşi timp, 80 de ambulanţe SMURD funcţionează de peste 10 ani, 250 au între 5 şi 10 ani vechime, iar 290 au sub 5 ani vechime.

Până în 2020 ar urma să fie cumpărate 100 de autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, 60 de autospeciale de descarcerare, 250 de ambulanţe SMURD tip B şi C, 30 de autospeciale de transport personal şi victime multiple.

Şeful DSU Raed Arafat a declarat vineri că anul acesta urmează să fie livrate 500 de maşini de pompieri, urmând ca în doi-trei ani să fie înlocuite toate maşinile care au peste 30 de ani.

„Peste 40 la sută din maşinile pompierilor de incendiu au peste 30 de ani vechime. Noi am spus asta de mai multe ori, nu a fost nimic de ascuns. Însă s-a lucrat pe acest aspect. Există o licitaţie pe un număr mare de maşini de pompieri, pentru acordul cadru, iar în cele 600 de milioane de euro există sume necesare pentru 500 de maşini de pompieri. Dacă se finalizează licitaţia bine, anul acesta începe livrarea maşinilor de pompieri, în următorii doi-trei ani noi înlocuim integral componenta veche de peste 30 de ani”, a declarat Raed Arafat la finalul prezentării bilanţului IGSU.

Deficitul de personal în IGSU este de peste 3.000 de angajaţi

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă are şi probleme de personal. Astfel, deficitul este de peste 3.000 de angajaţi, echivalent cu întregul personal existent la nivelul a cinci inspectorate judeţene. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) Raed Arafat spune că resursa umană este cea mai importantă, însă ea „îmbătrâneşte în masă”, motiv pentru care trebuie înlocuită din timp.

„Resursa umană rămâne cea mai valoroasă. Degeaba ne dotăm dacă nu avem resursa umană corect pregătită şi la un număr adecvat. Vedem că sunt soluţii care apar şi decizia conducerii ministerului de anul trecut de scurtare fără afectarea calităţii a duratei de pregătire la un an lucru care era în analiza noastră de ceva timp va permite ca începând cu acest an să avem chiar 600 de absolvenţi la Şcoala de Subofiţeri Pompieri comparativ cu aproximativ 200 care ieşeau în anii trecuţi. (...) O parte din resursa umană îmbătrâneşte în masă şi va trebui să luăm în considerare înlocuirea din timp a acestei resurse care urmează să iasă la pensie în mod natural în următorii ani”, a declarat Raed Arafat la prezentarea raportului de bilanţ al IGSU pe 2017.

Referitor la infrastructură, şeful DSU spune că în ultimii doi ani s-au cheltuit peste 90 de milioane de euro din fonduri europene pentru dotări, pe lângă sumele cheltuite deja de minister.

„(...) La care se adaugă încă peste 100 de milioane de euro contractate deja din cele 600 de milioane de euro alocate de Guvernul României anul trecut din fonduri europene şi urmând ca în acest an să vedem echipamentele care urmează să se livreze. 64 de autoscări urmează să intre în dotarea pompierilor în cursul acestuia an. Al doilea container de căutare-salvare în fiecare judeţ şi în Bucureşti urmează să intre în aceste an, şi multe altele generatoare electrice, tabere de sinistraţi. Dotarea merge mai departe şi cu certitudine până la sfârşitul anului 2020 vom vedea sume foarte importante care se cheltuiesc”, a mai spus el.