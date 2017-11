Cazul „Colectiv”: Magistraţii ar putea da astăzi o sentinţă importantă, dacă statul român este parte în proces şi garant la plata daunelor

„O nouă amânare, restul a fost doar spectacol. De două luni despre asta discutăm. Ba nu sunt traducători, ba s-a citit, dar nu s-a citit. Citaţiile astea, din ce ştiu eu, sunt făcute de un angajat de-al lor deci ar trebui să răspundă că nu s-a trimis prin poştă sau pentru toate astea. Eu nu îmi imaginez că cel mai mare tribunal din ţară nu are traducător, nu are posibilitatea să trimită o corespondenţă aşa cum trebuie. Probabil că se doreşte o perpetuă amânare”, a declarat, la ultimul termen, pe 23 octombre, la Tribunalul Bucureşti, Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru, un tânăr mort în incendiu.

„Noi vrem să fie pedepsiţi oamenii care au greşit”

Judecătorii au stabilit un nou termen pentru data de 20 noiembrie, motivul invocat pentru amânare fiind lipsa de procedură. „După doi ani, justiţia încă nu are un răspuns, un rezultat. Cei care sunt mai mult sau mai puţin vinovaţi sunt liberi, fac ce vor, copiii noştri sunt în mormânt. Nu e vorba de despăgubire aici. Nu ţinem neapărat să cerem despăgubiri, noi vrem să fie pedepsiţi oamenii care au greşit şi în urma acestor date, se vor da nişte pedepse, interesul nostru este să se schimbe ceva în sistemul medical. De doi ani, nu e nicio schimbare în sistemul medical. În ziua de azi, nu există un pat, un specialist, un loc tratat un ars. Sunt, în medie, 600 de arşi pe an în România, dintre care peste 70 la sută mor din cauza condiţiilor sau necondiţiilor care există în România", a declarat Jean Chelba, tatăl lui Alexandru Chelba, mort în incendiul din Colectiv.

Apărătorii patronilor din clubul Colectiv spun că întârzierea procesului ţine şi de maniera în care a fost instrumentat de către procurori.

"Sunt o groază de inconveniente din cauza procedurii. Ca opinie personală, cred că procurorii s-au grăbit cu trimiterea în judecată. (...) Probabil se va pune în discuţie, când vom avansa cu această procedură, şi reunirea cu dosarul cu ofiţerii de la ISU. Probabil aceste inconveniente de ordin procedural ţin şi de modalitatea în care parchetul a decis să documenteze toate cauzele, împărţite inclusiv pe unităţi de parchet diferite", a declarat Vlad Hosu, avocatul lui Costin Mincu, unul dintre patronii Colectiv.

Solicitarea DNA

DNA a cerut judecătorilor la termenul din 11 septembrie introducerea statului în dosarul Colectiv, dispunându-se citarea Ministerului Finanţelor, ca reprezentant. Procurorii au susţinut, în cererea înaintată judecătorilor, că statul, prin Ministerul Finanţelor, trebuie să "garanteze realizarea efectivă şi rapidă a drepturilor patrimoniale legitime ale persoanelor afectate, părţi vătămate, părţi civile moştenitori/succesori ai celor decedaţi în tragedia din Clubul Colectiv"

"Participarea Statului Român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice la acest proces, în calitate de subiect procesual, este concordantă rolului constitu'ional al statului de conducător al instituţiilor publice, în considerarea faptului că, între activitatea de autorizare, rezultatul dramatic şi prejudiciul adus victimelor care au suferit vătămări, răni, arsuri etc în urma incendiului din club, deficienţele entităţilor publice implicate în intervenţia de urgenţă la incendiul din Clubul Colectiv din Bucureşti, în seara zilei de 30 octombrie 2015, există legătură de cauzalitate mediată", spune DNA.

Procurorii susţin că deficienţele activităţii instituţiilor publice în acest caz au fost constatate de către Guvernul României, prin raportul Corpului de control.

Dosarele „Colectiv”

După doi ani de la incendiul din clubul „Colectiv”, Justiţia încă nu a găsit un vinovat pentru tragedie. Expertizele complicate, numărul mare de răniţi şi de rude ale celor cercetaţi, chichiţele avocăţeşti, problemele de procedură, într-un astfel de caz fără precedent fac ca soluţionarea dosarelor să fie anevoioasă. Asta chiar dacă procurorii au deschis o anchetă privind incendiul din clubul „Colectiv” chiar din noaptea de 30 octombrie 2015. Trei dosare au fost finalizate prin rechizitoriu, iar două din acestea au fost unite. Procesele sunt abia la începutul judecăţii.

24 octombrie 2017: Curtea Militara de Apel a decis că procesul în care sunt judecaţi foştii angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), căpitanii Radu Antonina şi George Petrică, poate începe. Cei doi sunt acuzaţi de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Procedura din Camera Preliminară a ţinut dosarul din judecată aproape un an. Cazul a fost deschis pe 9 noiembrie 2015, şi a fost finalizat în aproximativ o lună, pe 4 decembrie 2016. În februarie 2016, dosarul a fost întors la DNA pentru refacerea anchetei. Erau probleme şi cu constituirea de părţi civile şi pentru a se stabili cu exactitate cine ar plăti un eventual prejudiciu. Refacerea anchetei, readministrarea probelor şi sluţionarea excepţiilor ridicate au mai amânat procesul un an.

În acest caz, 248 părţi civile cer daune de 212.474.000 euro şi 51.240.315 lei. Potrivit DNA, Radu Antonina şi George Petrică nu şi-au îndeplinit obligaţiile privind prevenirea şi apărarea împotriva incendiilor, deşi au luat cunoştinţă şi au constatat faptul că firma Colectiv Club desfăşura activităţi specifice unui club fără a deţine aviz/autorizaţie de securitate la incendiu. Concret, cei doi au permis funcţionarea în continuare a societăţii în condiţiile constatate şi nu au întreprins nicio măsură pentru intrarea în legalitate din acest punct de vedere.

Dosar mamut

Pe rolul instanţelor civile s-a constituit un dosar mamut, privind tragerea la răspundere a vinovaţilor tragediei de la „Colectiv”. Două dosare uriaşe au fost reunite, cel în care sunt judecaţi fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone şi cel în care sunt judecaţi patronii clubului. Decizia de unire a celor două cazuri a fost luată încă din aprilie 2017, dar dosarul trenează deoarece nu s-a realizat proceudra de citare a tuturor părţilor vătămate.

Ancheta în acest caz a început din seara incendiului, după ce procurorii din parchetul Capitalei s-au autosesizat. Ulterior, dosarul a fost preluat de Parchetul General. Ancheta şi judecata în Cameră Preliminară a durat aproape un an. Este procesul care va dura probabil cel mai mult, rechizitoriul are aproape 500 de file, sunt peste 200 de părţi- răniţi sau rudele celor care care au decedat, şi mai multe păţri civile, spitale şi clinici. Întregul dosar de anchetă are 270 de volume, la care s-au adăugat alte câteva zeci din timpul judecătăţii în faza de Cameră Preliminară şi dosarul din cazul lui Cristian Popescu Piedone.