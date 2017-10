Aventura unor pasageri blocaţi ore în şir în tren: „Cineva a încercat să organizeze curse cu taxiuri, cu 80 de lei de maşină, pentru a scăpa din trenul groazei”

O tânără pasageră în tren, Mădălina Roşca, a povestit în mai multe postări pe Facebook cum au stat ore întregi într-o ”haltă mică” pentru că nu au fost gata la timp lucrările la un pod peste care trebuia să treacă trenul în drumul său.

”Nu e curent, nu e apă, evident nu e mâncare şi nu sunt toalete funcţionale în tren. Am sunat la poliţie. Ne-au sfătuit să o luăm pe jos”, a transmis Mădălina Roşca, potrivit Pro TV.

În aceeaşi situaţie s-au aflat şi pasagerii unui alt tren care circula la aceeaşi rută, conform acesteia.

”Câţiva călători au luat-o pe jos pe lângă sine, cu bagajel, prin întuneric. Imagini stranii, nu îmi vine să filmez”, a mai spus Mădălina, care a precizat că cineva a încercat să organizeze curse cu taxiuri pentru toată luma, cu 80 de lei de maşină, pentru a scăpa din „trenul groazei”.

După aproximativ 4 ore, în jurul orei 12 noaptea, trenul a pornit şi a trecut peste podul care nu era însă reparat complet. „Ne-au trecut usor-usor peste podul în şantier, în râsetele muncitorilor de pe partea cealaltă a trenului”, spune Mădălina.

”A plecat trenul. Cu mecanicul care ”şi-a depăşit timpul”, care mi-a zis săracu ca şi lui îi e sete. Peste un pod care nu e gata. Veselie, delir! Update: am dat de o angajată în haltă. Doamna M.T. ne a vorbit despre lucrările la un pod care ar fi trebuit să se fi terminat la 18:00. Repet, sunt oameni care credeau că vor fi la Sibiu acum 4 ore. Am rugat-o pe doamna să îşi contacteze superiorii, pentru că avem nevoie măcar de apă... Este drăguţă doamnă, dar mi-a explicat “că ei la CFR sunt împărţiţi”, şi ca dânsa nu are legătură cu pasagerii. În tren au început dialogurile “normal că pleacă din ţară copiii. Lasă să plece, să rămână doar ei”.”