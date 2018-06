Firea contraatacă: Angela Gheorghiu „a solicitat primarului să intervina pe lângă ANAF, pentru ştergerea unor datorii“

Redăm mai jos poziţia transmisă de Primăria Capitalei:

In legatura cu informatiile aparute in presa, care citeaza afirmatiile facute de marea soprana Angela Gheorghiu, legate de distinctiile care i-au fost acordate, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:



La propunerea Primarului General si prin votul consilierilor generali, doamna Angela Gheorghiu a primit titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti in data de 11 septembrie 2017, in semn de apreciere si recunostinta pentru promovarea Bucurestiului si a Romaniei in lume.



Doamna Gheorghiu nu doar ca a acceptat aceasta inalta distinctie, dar a si multumit Primarului General si Consiliului General pentru aceasta.



In data de 15 septembrie 2017, cu ocazia Zilelor Bucurestiului, soprana Angela Gheorghiu a concertat in Piata Constitutiei din Capitala. Onorariul platit de Primaria Municipiului Bucuresti prin Arcub, pentru concertul sustinut de soprana Angela Gheorghiu a fost de 144.906 euro, inclusiv TVA.



Referitor la ceremonia de acordare a titltului de cetatean de onoare si a Cheii Orasului Bucuresti, la solicitarea expresa a artistei, s-a convenit ca evenimentul sa aiba loc pe 1 decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei.



Reprezentantii Primariei Capitalei au facut toate demersurile pentru organizarea acestui eveniment, la Palatul Regal, la data solicitata de doamna Angela Gheorghiu. Cu o seara inainte de eveniment, soprana a anuntat prin e-mail ca nu mai poate participa la ceremonie „din motive personale”, conditionand participarea de solutionarea unor probleme fiscale. Concret, artista a solicitat primarului general sa intervina pe langa Directia de Impozite si Taxe sector 2, sau ANAF, pentru stergerea unor datorii pe care aceasta le are, datorii reprezentand impozite si taxe neplatite. Primarul Capitalei nu a dat curs acestei solicitari, neavand calitatea legala de a solutiona astfel de probleme.

Reamintim faptul ca Primaria Municipiului Bucuresti a fost si ramane deschisa colaborarilor cu artisti apreciati de publicul roman si international si care inteleg sa respecte, la randul lor, institutiile statului roman, dar si pe cetatenii acestui oras.

Reacţia Angelei Gheorghiu, după ce Gabriela Firea a fost huiduită pe Arena Naţională

Angela Gheorghiu a subliniat că este deziluzionată de faptul că primarul continuă să se folosească de numele unor personalităţi, şi a mărturisit că anul trecut a refuzat din partea Gabrielei Firea cheia şi cetăţenia de onoare a Bucureştiului după ce a simţit că munca şi notorietatea artistei vor fi instrumentalizate.

„Sunt profund deziluzionată, stimată doamnă primar al oraşului Bucureşti, pentru că aţi continuat să vă folosiţi de numele unor mari personalitaţi, oferindu-le cheia şi cetăţenia de onoare a Bucureştiului.