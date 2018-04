Cel mai mare târg imobiliar din România a fost anulat. Organizatorii dau vina pe Primăria Capitalei

Update: Reprezentanţii târgului imobiliar tIMOn au declarat pentru publicaţia Economica.net că se fac demersurile necesare pentru a da Primăria în judecată. „Pierderea se ridică la câteva sute de mii de euro, în condiţiile în care doar campania outdoor a costat 50.000 de euro”, a declarat un reprezentant al tIMOn pentru sursa citată.

”Timp de 10 ani, tIMOn s-a identificat cu Piaţa Constituţiei fiind cel mai mare târg imobiliar organizat în România. După o pribegie de un an la Arena Naţională ne-am întors în centrul capitalei pentru a livra acelaşi eveniment de calitate, apreciat atât de vizitatori, cât şi de expozanţii noştri. În 2018, suntem nevoiţi să renunţăm, independent de voinţa noastră, deşi am aşteptat până în ultimul moment să primim un document necesar organizării evenimentului, în condiţiile cu care ne-am obişnuit partenerii şi vizitatorii. Am fost conştienţi că nu putem păstra calitatea evenimentului şi condiţiile oferite în anii precedenţi în lipsa emiterii protocolului din timp, dar lipsa acestuia, fie şi în ultima zi, ne pune clar în imposibilitatea de a mai organiza această ediţie în condiţiile, formatul şi costurile proiectate", sa declarat Vlad Vlăsceanu, directorul tIMOn - Târgul Imobiliar Naţional, pentru Economica.net.

Organizatorii susţin că Primăria Capitalei ar fi încasat deja 30.000 de euro de la organizatorii târgului pentru închirierea spaţiului din Piaţa George Enescu, şi că că timpul necesar pentru organizarea acestui eveniment este de câteva săptămâni, iar documentul de care aveau nevoie de la Primărie, Protocolul privind organizarea şi desfăşurarea adunării publice, a fost primit cu întârziere, pe 16 aprilie, lucru care face imposibilă contractarea unor servicii adiacente, precum cele de furnizare energie, salubrizare sau pază.

Aceştia au mai menţionat şi că evenimentul de anul acesta a fost avizat de Primărie încă din luna februarie în baza unei cereri depusă în luna ianuarie.

Ştirea Iniţială: ”Programat a se desfăşura între 19-22 aprilie în Piaţa George Enescu, evenimentul tIMOn - anunţat şi promovat încă din februarie nu se mai poate desfăşura din lipsa timpului de organizare necesar amplorii unui astfel de eveniment, aspect determinat de neprimirea într-un termen rezonabil a protocolului necesar organizării evenimentului din partea Primăriei Capitalei”, se arată în comunicat.

Organizatorii consideră că, începând din septembrie 2016, PMB a dus o campanie sistematică de decredibilizare a mărcii tIMOn. Aceştia susţin că au fost obligaţi să aştepte până în ultima zi, 16 aprilie, emiterea de către PMP a ”Protocolului privind organizarea şi desfăşurarea adunării publice”, protocol absolut necesar în vederea organizării evenimentului.

”Am fost puşi, astfel, în faţa imposibilităţii de a putea începe amenajarea expoziţiei (delimitarea prin gard a zonei de expoziţie, amplasarea şi montajul pavilionului expoziţional), dar mai ales am fost puşi în imposibilitatea de a asigura siguranţa şi ordinea publică a evenimentului, în condiţiile în care lipsa Protocolului respectiv conduce la imposibilitatea contractării unei companii specializate de pază (aceasta având nevoie de un plan de pază avizat de către Jandarmerie şi Poliţie, în baza acestui protocol dintre PMB şi organizator)”, se arată în comunicat.

Organizatorii susţin că sunt puşi în imposibilitatea contractării unor servicii adiacente, precum furnizare energie electrică prin branşament provizoriu, salubrizare sau ocupare a domeniului public, în lipsa protocolului, deşi avizarea evenimentului a avut loc în cadrul unei şedinţe a Comisiei de Avizare încă din februarie 2018, în baza unei cereri depuse de către organizator încă de la începutul lunii ianuarie 2018.

Până în prezent, au avut loc 33 de ediţii ale târgului imobiliar tIMOn.