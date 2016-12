Vlad Plahotniuc, noul preşedinte al Partidului Democrat din Moldova: „Oamenii îşi doresc politicieni de acţiune, nu demagogi“

Vlad Plahotniuc a fost propus la funcţia de preşedinte al PDM de către fostul lider al formaţiunii, Marian Lupu.

„Oamenii îşii doresc politicieni de acţiune, nu demagogi...De fiecare dată când plecam la un drum nou eu evaluam scopul şi mijloacele cu care să realizez acest scop. Nu-mi puteam permite să preiau conducerea PDM, făra ca dumneavoastră sa aveţi posibilitatea să analizaţi scopul meu şi cu ce proiect aş veni la conducerea PDM.

Proiectul meu politic are două componente, de dezvoltare a PDM şi a clasei politice. Al doua componentă este legată de dezvoltarea Republicii Moldova.

A venit momentul ca PD să vină cu o nouă modalitate de a face politică. M-am gândit mult cum am trebui noi să ne poziţionăm şi ce ar trebui să facem ca să mărim numărul de susţinători ai PDM. După multe opţiuni pe care le-am examinat am înţeles că soluţia e simplă - cel mai bun loc pe care PD trebuie să-l ocupe nu este pe scena politică, dar trebuie odată să ne coborâm printre oameni, să nu mai privim de sus. Când un partid are posibilitatea să facă asta, dacă nu atunci când este la guvernare”, a declarat Vlad Plahotniuc

Prim-ministrul Republicii Moldova, democratul Pavel Filip, a fost ales în calitate de vicepreşedinte al formaţiunii.

La congres au participat aproximativ 1.000 de delegaţi din toate raioanele ţării.

Au fost prezenţi invitaţi din partea şi altor partide politice, reprezentanţi ai mediului academic şi cultural, precum şi reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat la Chişinău.

De asemenea, printre invitaţi s-a enumerat şi secretarul general al Internaţionalei Socialiste, Luis Ayala, fostul premier român, Victor Ponta, precum şi alţi oficiali din România, Ucraina şi Georgia.

Vlad Plahotniuc a deţinut din anul 2010 funcţia de prim-vicepreşedinte al PDM.