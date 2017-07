Sergiu Mocanu, mesaj pentru Dodon: Omule, opreşte-te! Opreşte-te şi denunţă acordul cu regimul Coreei de Nord VIDEO

„Eu mă simt nevoit să fac o adresare directă către Igor Dodon. Eu am încercat să evit lucrul ăsta pentru că eu nu-l consider pe Igor Dodon un preşedinte legitim, chiar dacă a fost ales de întreg poporul. Nu-l consider legitim pentru că acest om nu are discernământ şi nu se comportă ca un preşedinte. Eu consider că Dodon este un accident din cauza unor probleme care sunt în Republica Moldova”, a declarat Mocanu.

În acest context, liderul Antimafie îi cere preşedintelui ţării să se oprească şi să denunţe acordul de cooperare cu regimul totalitar al Coreei de Nord.

„Prin această acţiune nesăbuită, aduci un prejudiciu extraordinar de mare acestui popor, pe care îl tot slăveşti şi îl cari pe la toate evenimentele tale de partid şi religioase. Renunţă cât nu e târziu, au fost mult mai tari şi mult mai îngânfaţi decât dumitale. Renunţă la acest acord, cer cu insistenţă”, a menţionat Sergiu Mocanu.

În plus, el a precizat că a solicitat instituţiilor de stat de la Chişinău scoaterea în afara legii a PSRM pentru cooperarea cu Phenianul.

Potrivit lui Mocanu, anunţul că Igor Dodon cooperează cu regimul Coreei de Nord a provocat îngrijorări la Washington, Bruxelles şi Bucureşti.

„Această acţiune Dodon a făcut-o la insistenţa lui Putin. FSB-ul are o acţiune întreagă în acest sens şi acţionează prin Dodon pentru a zădărnici anumite acţiuni al SUA cu mâini străine”, a notat politicianul.

Amintim că vizita delegaţiei regimului totalitar al Coreei de Nord în Republica Moldova a produs ecouri internaţionale. Publicaţia Los Angeles Times, citată de Agora, scrie că SUA ar impune sacţiuni Chişinăului pentru cooperarea comercială, despre care a anunţat Igor Dodon la sfârşitul săptămânii trecute.