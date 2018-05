Pedepse mai dure pentru şoferii prinşi băuţi la volan pe drumurile din Moldova

Maşina şoferului rămas fără permis de conducere va fi dusă de către oamenii legii la o parcare specială, contra plată. Procedura va costa şoferul 250 de lei, plus 50 de lei pentru fiecare oră de parcare, până va venit să şi-o ridice



Va fi exclusă amenda pentru condusul în stare de ebrietate avansată. După modificarea cadrului legal, cei care vor fi prinşi în stare de ebrietate avansată la volan vor fi obligaţi să muncească până la 240 de ore în folosul comunităţii, în centre sociale, la morgă, în cimitire, salubrizarea străzilor etc.



Totodată se propune înlăturarea lacunelor din Codul Penal care permiteau şoferilor care au condus băuţi să revină la scurt timp în trafic. Cei care erau prinşi în stare de ebrietate avansată erau eliberaţi de răspundere penală dacă erau la prima abatere sau dacă au la întreţinere un minor. Paradoxul în Codul Penal, spune Pavel Filip, era că cel care avea o amendă contravenţională plătea mai mult decât cel care nimerea sub incidenţa Codului Penal.



Urmează să fie înăsprite condiţiile pentru revenirea în trafic pentru şoferii care au comis accidente în stare de ebrietate. Şoferul va fi nevoit să susţină din nou examenele pentru un nou permis de conducere. La fel, vor fi obligaţi să treacă obligatoriu instruirea anti-alcool. Programul include 20 de ore şi va costa patru mii de lei.



Potrivit lui Pavel Filip, şoferii care urcă în stare de ebruitate la volan a devenit un fenomen periculos în Republica Moldova. Deşi amenzile pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate sunt destul de mari, acestea nu descurajează fenomenul consumului de alcool de către şoferi. Din cinci mii de accidente produse în ultimii doi ani, mai mult de 600 au fost comise de şoferi în stare de ebrietate. În această perioadă, 14 mii de şoferi au fost prinşi băuţi la volan. Dintre aceştia, 11 mii erau în stare avansată de ebrietate.