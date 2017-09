Pavel Filip îl acuză pe un fost ministru al Apărării că ar fi încercat să-l şantajeze: Cred că e corect ca opinia publică să cunoască FOTO

„Nu am făcut niciodată publice mesajele primite, dar atunci când ele capătă accente de şantaj sau ameninţare, le consider inacceptabile şi cred că e corect ca opinia publică să le cunoască. Am primit acest mesaj din partea domnului Valeriu Troenco, un fost înalt funcţionar al statului, de pe un profil care pare să-i aparţină”, a menţionat Pavel Filip pe pagina sa de Facebook.

Premierul afirmă că nu cunoaşte dacă soţia ex-ministrului lucrează la Registru sau dacă funcţia urmează să fie redusă: „Dacă îl vedeţi însă şi pe el devenit mare luptător pentru „dreptate” pe la opoziţia protestatară, să ştiţi ce-l mână în luptă”.

Amintim că Valeriu Troenco a deţinut funcţia de ministru al Apărării din aprilie 2014 până în februarie 2015. Acesta a mai deţinut şi funcţia de viceministru al Justiţiei între 1999-2001.