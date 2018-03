Maia Sandu: Deranjat că în spaţiul public a apărut discuţia telefonică cu Platon, Tănase ne spune că ar fi venit la minister să ne apere de interceptări ilegale

„Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, deranjat că în spaţiul public a apărut înregistrarea unei discuţii telefonice dintre el şi Veaceslav Platon, ultimul fiind cunoscut pentru rolul pe care l-a avut în spălarea de miliarde de dolari prin băncile şi judecătoriile moldoveneşti, ne spune cu ipocrizie că tocmai de aceasta ar fi venit la minister - să ne apere de interceptări ilegale şi să nu permită să fim jefuiţi sau arestaţi pe nedrept!”, a scris Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

Preşedinta PAS este nedumerită de afirmaţiile lui Alexandru Tănase, în condiţiile în care el ar fi venit să lucreze „pentru un individ corupt”.

„Recunoscut pentru preluarea ilicită a afacerilor, care deschide dosare oricui vrea el, care foloseşte împotriva adversarilor şantajul, ameninţările şi care ne violează zilnic intimitatea, prin interceptări, filmări şi ascultări ilegale, aruncate mereu în spaţiul public? Când vii să lucrezi pentru un asemenea regim, o faci doar pentru a-l consolida!”, a specificat Sandu.

Amintim că Alexandru Tănase a afirmat că „trăim într-o ţară unde nimeni nu este sigur de viaţa sa privata, libertatea individuală si alte drepturi inerente unei societăţi democratice”, comentând în aşa fel apariţia în presă a discuţiei telefonice pe care a avut-o cu fostul deputat Veaceslav Platon pe subiectul jafului bancar.

„De altfel, acesta a fost principalul argument pentru care am renunţat la viaţa liniştită pe care mi-o asigura practica de avocat şi am acceptat poziţia de ministru al Justiţiei: consider că această ţară are nevoie de reforme profunde, astfel încât oamenii să trăiască fără frică, ca nimănui să nu-i fie teamă ca va fi arestat pe nedrept, interceptat ilegal, lipsit de proprietăţi ilegal, torturat etc.”, a subliniat Tănase.