La Bucureşti a fost adoptată Declaraţia solemnă pentru celebrarea unirii

În discursul rostit, Andrian Candu a pus accentul pe caracterul relaţiilor speciale dintre Republica Moldova şi România, bazate pe aceeaşi limbă, istorie, civilizaţie şi cultură. El a mai spus că parcursul istoric nu poate fi schimbat. În schimb, împreună pot fi construite drumuri şi afaceri.

„Astăzi suntem angajaţi într-un proces amplu de democratizare şi europenizare, un proces dificil de reforme, proces în care mai plătim poliţe pentru erori politice şi inconsecvenţă. Dar vreau să fiţi absolut siguri că Republica Moldova are nevoie de o Române puternică. Nu trebuie să ne fixăm pe divergenţe de perspective şi opinii. Ceea ce este absolut vital pentru palma de pământ care se numeşte Moldova ţine de consensul pe care ne dorim să îl avem din partea clasei politice româneşti întru susţinerea parcursului european al Republicii Moldova”, a declarat preşedintele Parlamentului de la Chişinău, spunând că este important ca România să rămână cel mai fidel şi mai solid partener al Republicii Moldova.



Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului României, a spus că respectiva şedinţă solemnă trebuie să dovedească că semnificaţia politică a evenimentelor de acum un veac nu şi-a pierdut caracterul actual. Doar cu dorinţa parlamentelor de la Chişinău şi Bucureşti, exprimând dorinţa popoarelor din România şi Moldova, se poate reface „ceea ce a făcut Sfatul Ţării un veac în urmă şi a desfăcut hotărârea arbitrară a marilor puteri în 1940”. „Evenimentul de acum un secol ne face să reflectăm. Să încercăm să aprindem democraţia pe care au năzuit-o cei de la Chişinău.(…) Vă propun, să încercăm să aprindem pasiunea pentru democraţia care i-a animat pe înaintaşii de la Chişinău. Hotarul de peste Prut nu va dispărea datorită diplomaţiei, nu-l vor şterge poeziile sau declaraţiile patriotice”, a spus preşedintele Senatului României.



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat că generaţia care a votat unirea în 1918 a fost pragmatică, a crezut în acţiune şi voinţă. Generaţiile actuale au ce învăţa. Potrivit lui, unirea din 1918 a fost un ideal românesc legitim, nu un obiectiv conjunctural. „Domnule preşedinte al Parlamentului Candu, domnule vicepremier Leancă, chiar nu aveam atâta curaj să spunem clar ce vrem? Eu o spun deschis, eu vreau să ne unim cu Moldova. Vreau să fim împreună în Europa ca o singură naţiune!”, a spus Liviu Dragnea.



Premierul României, Viorica Dăncilă, a dat asigurări că România a fost şi va fi întotdeauna alături de Republica Moldova, susţinând conectarea ei la Europa. „Eu cred cu putere că viitorul nostru va fi din nou comun, că ne vom reuni curând în sânul familiei europene, onorând lupta strămoşilor noştri”, a declarat premierul României. Viorica Dăncilă a mai spus că executivul de la Bucureşti are toată deschiderea să ofere susţinere colegilor de la Chişinău. „Experienţa noastră în UE sperăm să contribuie la facilitarea drumului Republicii Moldova spre statutul de membru al Uniunii Europene”, a subliniat Viorica Dăncilă.



Principesa Margareta a României, a spus că afecţiunea şi respectul de care Casa Regală se bucură în ţara-soră este cel mai frumos dar. Coroana Regală continuă să sprijine aspiraţiile europene ale Republicii Moldova. „Unul dintre simbolurile unităţii de neam a fost tatăl meu, născut la trei ani de la unire. Regele Mihai a reprezentat timp de aproape un secol speranţa, demnitatea şi continuitatea pe ambele părţi ale Prutului. Astăzi, datoria de a-i sprijini pe fraţii noştri din afara graniţelor României nu trebuie să cunoască limite şi nici condiţionări”, a menţionat Principesa Margareta a României.



Cu un mesaj pe Facebook a venit şi preşedintele României, Klaus Iohannis, care a spus că astăzi, la cei 100 de ani de la Declaraţia de unire a Basarabiei cu Regatul României, este unul dintre momentele care definesc pentru totdeauna istoria, încălzesc sufletele şi ţin treze conştiinţele, generaţie după generaţie. „În prezent, cursul nostru de convergenţă se numeşte parcursul european al Republicii Moldova. Pentru succesul acestui obiectiv, România acordă un sprijin consistent şi permanent, diplomatic, financiar şi tehnic şi are datoria de a rămâne pentru Republica Moldova un exemplu de naţiune angajată în proiectul european, un model de economie competitivă, de societate care ştie să preţuiască şi să valorifice potenţialul său uman”, a mai scris Klaus Iohannis.



La şedinţa aniversară de la Bucureşti au participat: fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, reprezentanţi ai Curţii Constituţionale, reprezentanţi ai clerului, primarul general, avocatul poporului etc. Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a mers la Bucureşti alături de deputaţii Valeriu Ghileţchi, Vladimir Hotineanu, Marcel Răducan, George Mocanu, Octavian Grama, Tudor Deliu, Maria Ciobanu şi Nae-Simion Pleşca. Deputaţii liberali au refuzat să facă parte din delegaţia parlamentară.