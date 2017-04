Ghimpu infirmă că există vreo înţelegere între el şi Plahotniuc: Faceţi-vă cruce. Eu sunt independent şi nu mă vând VIDEO

„Eu cum am fost un om independent şi un politician independent aşa şi am rămas. Eu şi PL luăm decizii aşa cum considerăm noi, cum ne e programul, cum e votul dat de cetăţeni şi nu cum vrea cineva. Eu cred că am destule exemple în viaţa mea politică să fiţi de acord cu ce vp spun eu. Ghimpu nu se vinde, nu se cumpără şi nu se înţelege cu nimeni atunci când este vorba de cauză. Pentru mine cauza şi oamenii sunt mai importanţi decât mandatul, funcţia de preşedinte de ţară, de Europa, de ce doriţi. Păcat că unii gândiţi în felul ăsta”, a declarat Ghimpu în cadrul unei conferinţe de presă.

Amintim că deputaţii liberali Vladimir Cernat şi Artut Gutium au anunţat miercuri, 5 aprilie, că părăsesc formaţiunea PL şi s-au declarat independenţi. EI şi-au motivat decizia prin faptul că i-a nemulţumit felul în care a fost exclus Anatol Şalaru din partid.