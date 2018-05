Fostul ministru al Finanţelor Veaceslav Negruţa acuză că este supus unor atacuri mediatice din partea guvernării

Într-o conferinţă de presă la IPN, expertul a spus că, urmare a activităţii sale profesionale, care implică monitorizări şi expuneri publice pe marginea activităţilor, acţiunilor şi declaraţiilor reprezentanţilor puterii, a fost supus unor atacuri mediatice şi de altă natură la indicaţiile directe ale celor de la putere.



Lilia Caraşciuc, director executiv Transparency International Moldova, susţine că îl cunoaşte pe Veaceslav Negruţa de mai bine de 20 de ani şi în această perioadă multe guvernări şi-au dorit ca expertul să fie parte a echipei sale, pentru că era profesionist şi corect. Între anii 2009-2013, a activat în calitate de ministru al finanţelor şi încă din această perioadă, în care au avut loc numeroase fraude în sistemul bancar, Veaceslav Negruţa era o persoană incomodă pentru guvernarea care s-a consolidat între timp.



Potrivit ei, atunci când era ministru, Negruţa a raportat şi în plenul Parlamentului, şi în Consiliul Suprem de Securitate atacurile raider din sistemul bancar, în particular la BEM, însă la scurt timp s-a ales cu un dosar, care se află în prezent la CEDO.

Lilia Caraşciuc a mai spus că până în prezent expertul Veaceslav Negruţa a vorbit despre riscurile a numeroase proiecte de legi, inclusiv cele care au vizat acordarea cetăţeniei prin investiţii, amnistia fiscală şi de capital, dar şi despre concesionarea creditelor în bănci etc. Directoarea TI-Moldova susţine că acele critici asupra iniţiativelor care pot afecta interesul public au stârnit deranj, iar ca urmare asupra expertului se fac presiuni.



Veaceslav Negruţa a declarat că, urmare a expunerilor de observaţii critice din partea TI Moldova în martie 2017 asupra proiectului de reformare a unor instituţii din domeniul public, proiect elaborat şi promovat de Ministerul Tehnologiei şi Informaţiei, prim-ministru Pavel Filip a luat în considerare obiecţiile expuse şi în şedinţă de Guvern a schimbat conceptul propus de MTIC. Totodată, s-a arătat indignat de criticile aduse şi a promis că va da dovadă de insistenţă pentru „a-i arăta locul lui Negruţa”. Potrivit expertului, declaraţiile fusese făcute de Pavel Filip în ziua de 3 aprilie 2017 la TV.



Mai târziu, spune Veaceslav Negruţa, la indicaţia şi insistenţa personală a lui Pavel Filip, a fost iniţiată o anchetă penală pe caz, care, în opinia sa, are un singur scop – încercarea de a-l intimida. Expertul a reiterat că procedurile de achiziţionare a paşapoartelor în perioada 2012-2013 au fost efectuate în conformitate cu Planul de acţiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, în condiţiile stabilite de UE, în strictă conformitate cu Legea cu privire la achiziţiile publice şi conform hotărârilor de guvern. Legalitatea şi corectitudinea întregului proces au fost subiect de monitorizare din partea UE, fapt soldat cu semnarea de către Republica Moldova a Acordului liberalizat de vize cu UE, iar decizia Curţii Supreme de Justiţie din noiembrie 2012 confirmă acest aspect din punct de vedere legal.



Veaceslav Negruţa a spus că s-a adresat în instanţă pentru a se apăra de atacurile mediatice lansate în aprilie 2017 împotriva sa. Potrivit lui, mijloacele implicate nu au argumente şi explicaţii pertinente şi din aceste cauze aplică formula tărăgănărilor şi amânărilor unui proces de clarificare. Între timp, două mijloace media implicate şi-au prezentat scuze pentru atacurile la adresa sa şi au fost excluse din proces. Fostul ministru susţine, de asemenea, că, neavând niciun argument şi motiv legal pentru a-l ataca personal, instituţiile procuraturii, sub presiunea şi la insistenţa personală a prim-ministrului Filip, l-ar fi reţinut şi îl deţin în instituţiile sale mai bine de trei săptămâni pe fostul său consilier. Expertul afirmă că acţiunile organelor de urmărire n-au fost făcute publice pentru că au un caracter vădit ilegal, abuziv şi fără temei.



„Eu personal şi colegii mei din Ministerul Finanţelor nu am admis nicio ilegalitate în procesul de implementare a regimului liberalizat de vize. Toate acţiunile de organizare a proceselor de licitare au fost atent monitorizate de parteneri, cu respectarea tuturor cerinţelor, inclusiv a celor tehnice, stabilite de partenerii europeni, precum şi în deplină conformitate cu normele legale, fapt confirmat prin decizia CSJ din noiembrie 2012”, a seclarat expertul.



Veaceslav Negruţa a făcut apel către întreaga societate şi partenerii de dezvoltare, în special către Delegaţia UE, pentru a obţine eliberarea imediată a persoanei menţionate. De asemenea, TI Moldova solicită stoparea fărădelegilor şi sechestrărilor ilegale aplicate faţă de oameni pentru a obţine cu orice preţ mărturii false împotriva persoanelor incomode şi care îşi permit să se dea cu părerea asupra subiectelor de interes public.