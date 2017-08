Dodon, decis să excludă Guvernul şi Parlamentul din componenţa Consiliului Suprem de Securitate: Să avem posibilitatea de a lua decizii fără ei

Dodon a anunţat că este dispus să recurgă la acest gest petru a nu bloca activitatea CSS, care nu poate fi desfăşurată din lipsă de cvorum, în caz că Parlamentul şi Guvernul vor decide să boicoteze în continuare şedinţele CSS.

„Astăzi jumătate au venit, jumătate nu au venit. Cvorumul trebuie să fie 2/3. Aceasta înseamnă că în zilele următoare noi vom iniţia următoarea şedinţă a CSS şi vedem, dacă nu doresc să vină, atunci vom discuta fără ei. Lăsaţii să boicoteze, dar noi vom scoate la iveală subiectele de interes naţional, vom informa presa şi cetăţenii ca oamenii să ştie de ce se teme majoritatea parlamentară şi Guvernul”, a menţionat Dodon.

Preşedintele Legislativului de la Chişinău, Andrian Candu, a anunţat că Guvernul şi Parlamentul nu vor avea un reprezentat marţi, 29 august, la şedinţa Consiliului Suprem de Securitate (CSS), organizată de Igor Dodon, pentru că şeful statului a inclus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Suprem de Securitate şi chestiunea legată de declararea vicepremierului rus, Dmitrii Rogozin, person non grata în Republica Moldova.

Potrivit lui Dodon, faptul că guvernarea „nu au avut curajul să vină astăzi la şedinţa CSS confirmă suspiciunile” că decizia de a-l declara pe Dmitrii Rogozin persona non grata „a fost una politică, care nu are argumente legale. A fost o decizie care are scopul de a înrăutăţi relaţiile bilaterale cu Federaţia Rusă. Nu exclud că a fost o decizie dictată de către partenerii PD de peste Ocean”.

Comentând afirmaţia lui Andrian Candu că subiectul legat de Dmitrii Rogozin nu este de competenţa preşedintelui ţării, iar din acest motiv acesta nu trebuia inclus pe ordinea de zi a CSS, Dodon îl contrazice pe şeful Legislativului.

„CSS este un organ consultativ, care poate să discute orice subiect, la iniţiativa preşedintelui, de interes naţional. Relaţiile cu Federaţia Rusă sunt d einteres naţional? Vânzarea de armanent de la Ministerul Apărării de către Şalaru, în perioada 2013-2016, este d einteres naţional?”, a precizat Igor Dodon.