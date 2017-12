Avocatul Ion Dron anunţă că va participa în alegerile parlamentare din 2018: Lucrurile pot fi schimbate când eşti un element decizional

„Da, o să mă implic. Nu în zadar am participat la alegerile locale, am încercat să colectez semnături pentru Primăria Chişinău, pentru alegerile prezidenţiale. Nu am participat de dragul de a fi vizibil, am avut scopul să atac şi un fotoliu de deputat”, a declarat Ion Dron la emisiunea „Important” de la TVC21.

El a menţionat că va face acest pas „din simplu motiv că nu-mi pot face meseria mea de avocat în Republica Moldova”.

„Consider că nişte lucruri trebuie schimbate în Republica Moldova radical în justiţie. Lucrurile pot fi schimbate atunci când eşti un element decizional. În felul cum mă găsesc eu, pot să mai vorbesc cinci ani de zile şi nu pot schimba nimic în Republica Moldova”, a precizat Dron.

Avocatul a mai adăgat că nu va adera la PDM sau PSRM în cazul în care ajunge în Parlament, pe motiv că nua re nimic în comun cu aceste formaţiuni politice.