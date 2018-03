Alexandru Tănase comentează discuţia telefonică avută cu Veaceslav Platon:  Trăim într-o ţară unde nimeni nu e sigur de viaţa sa privata

Alexandru Tănase a confirmat că îl cunoaşte pe Veaceslav Platon încă din perioada când erau ambii deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova

„Nu pot fi sigur asupra autenticităţii acestei înregistrări, deoarece discuţia a avut loc cu mai mulţi ani în urmă şi nu i-am dat mare importanţă. În realitate, conţinutul discuţiei, în partea ce mă priveşte, nu scoate în evidenţă nimic interesant, de cât însăşi faptul existenţei discuţiei în sine”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El s-a arătat îngrijorat că discuţiile telefonice pot fi interceptate şi apoi făcute publice.

„De altfel, acesta a fost principalul argument pentru care am renunţat la viaţa liniştită pe care mi-o asigura practica de avocat şi am acceptat poziţia de ministru al Justiţiei: consider că această ţară are nevoie de reforme profunde, astfel încât oamenii să trăiască fără frică, ca nimănui să nu-i fie teamă ca va fi arestat pe nedrept, interceptat ilegal, lipsit de proprietăţi ilegal, torturat etc.”, a subliniat Tănase.

Ministrul susţine că a fost surprins să constate „cât de multă lume priveşte cu ochi răi” acţiunile de reformare a sistemului justiţiei.

„Prin urmare, încercând să răspund la întrebarea: cine va beneficia de o campanie de denigrare a subsemnatului, ajung la concluzia raţională că anume în această zonă urmează a fi căutată explicaţia, de ce aceste discuţii au fost sifonate public acum. Chiar dacă interesul consumatorului de ştiri este de a trage cu coada ochiului prin „gaura cheii”, am considerat mereu că publicarea unor interceptări ilegale este la fel de imorala ca şi interceptarea propriu zisă”, a declarat Alexandru Tănase.

Potrivit lui, acesta este motivul pentru care ar fi boicotat personal toate ştirile cu interceptări, audio sau video.

„Instituţiile media de bună credinţă care diseminează interceptări telefonice ilegale, trebuie să accepte că adevăratul beneficiar al unor asemenea sifonări nu este cititorul lor, ci persoana/persoanele care interceptează ilegal şi pe care mai apoi le sifonează în spaţiul public”, a explicat Tănase.

Postul de televiziune JurnalTV a publicat în seara de vineri, 9 martie, o convorbire telefonică întregistrată între fostul deputat Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare în dosarul BEM, şi Alexandru Tănase, pe atunci preşedintele Curţii Constituţionale. Discuţia dintre cei doi s-a axat în jurul subiectului privind jaful unui miliard de dolari din sistemul bancar de la Chişinău.