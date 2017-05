A IV-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Moldova are loc la Chişinău

Andrian Candu a amintit că pentru 2017 a fost aprobat un plan de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere. „Suntem siguri că până la sfârşitul acestui an, în cele două sesiuni pe care noi le avem în Parlament, vom executa întocmai planul de acţiuni. Ca prioritate pentru noi rămâne sistemul financiar-bancar, reforma justiţiei, lupta împotriva corupţiei şi integritatea, mediul de afaceri, domeniul energetic”, a declarat Andrian Candu.



Mihai Ghimpu, copreşedinte al Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova, a spus că majoritatea parlamentară de la Chişinău este decisă să promoveze cu fermitate Acordul de Asociere. Potrivit deputatului, accelerarea avansării pe calea integrării europene rămâne obiectivul principal al Parlamentului Republicii Moldova. „Integrarea europeană rămâne cea mai viabilă soluţie pentru Republica Moldova, ea aduce beneficii palpabile şi valoroase”, a spus Ghimpu.



Europarlamentarul Andi Cristea, copreşedinte al Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova, a menţionat că Parlamentul European recunoaşte eforturile Guvernului pentru implementarea reformelor asumate. „Ne dorim un efort suplimentar în domenii esenţiale precum justiţia, lupta împotriva corupţiei, sectorul mass-media şi mediul de afaceri. Ceea ce ţine de schimbarea sistemului electoral, care este un subiect de actualitate acum aici, la Chişinău, cred că decizia politică care urmează să fie luată trebuie să ţină cont de comentariile comisiei de la Veneţia”, a precizat Cristea.



Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova se reuneşte de două ori pe an, la Bruxelles şi Chişinău. Reuniunea a IV-a, care are loc astăzi, 22 mai, la Chişinău, are pe agendă subiecte legate de reformele din domenii precum justiţia, combaterea corupţiei, administraţia publică, sistemul electoral, libertatea mass-media.