Hotărârea Guvernului privind plecarea militarilor moldoveni în Ucraina a intrat în vigoare

Potrivit hotărârii, Ministerul Apărării va întreprinde măsurile necesare pentru organizarea, detaşarea şi pregătirea contingentului militar desemnat pentru participare la stagiul de instruire „Rapid Trident”, iar Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa autorităţile ţării-gazdă, prin intermediul misiunilor diplomatice, despre aprobarea participării contingentului militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire „Rapid Trident”.



Anterior, preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a cerut Ministerului Apărării să contramandeze pregătirile pentru plecarea a 57 de militari ai Armatei Naţionale la stagiul „Rapid Trident”. Preşedinţia a cerut ministerului să informeze organizatorii exerciţiului despre faptul că Republica Moldova nu va lua parte la eveniment.



A doua zi, în şedinţa Guvernului din 6 septembrie, premierul Pavel Filip a reacţionat la refuzul şefului statului de a autoriza participarea militarilor moldoveni la stagiul din Ucraina. „Nu pot să înţeleg temeiul şi argumentele acestui refuz, ce se urmăreşte cu acest refuz din partea preşedintelui. De aceea, astăzi vom aproba o decizie privind participarea militarilor Armatei Naţionale la instruirile din Ucraina”, a declarat prim-ministrul.



La scurt timp după anunţul Guvernului, preşedintele Igor Dodon a suspendat hotărârea Executivului privind plecarea militarilor moldoveni în Ucraina. Pe o reţea de socializare, Igor Dodon, a scris că, pentru prima dată în calitatea sa de şef al statului, a făcut uz de dreptul constituţional de a suspenda actele Guvernului.



Potrivit lui Igor Dodon, Guvernul a încălcat prevederile Legii cu privire la apărarea naţională, care spune că participarea unor unităţi şi subunităţi ale Armatei Naţionale în afara ţării cu efective, armament şi tehnică militară la exerciţii militare comune cu unităţi militare ale altor state se aprobă de către comandantul suprem al Forţelor Armate. „Republica Moldova este un stat neutru, iar militarii moldoveni nu trebuie să participe la exerciţiile militare desfăşurate sub egida unui sau altui bloc militar. Totodată, nu vom împiedica participarea militarilor moldoveni la exerciţii pacificatoare sub egida ONU”, a scris Igor Dodon.



În acelaşi timp, Ministerul Apărării menţionează că participarea contingentului de militari moldoveni la exerciţiul „Rapid Trident” are drept scop dezvoltarea nivelului de interoperabilitate, consolidarea capacităţilor de apărare şi promovarea imaginii Armatei Naţionale pe arena internaţională. Militarii moldoveni participă din 1996 la astfel de stagiu pe teritoriul Ucrainei.