CEC vrea să eficientizeze procedura de înregistrare prealabilă a alegătorilor de peste hotare

Preşedinta CEC, Alina Russu, a declarat că înregistrarea prealabilă ajută autorităţile să identifice regiunile sau localităţile în care se află un număr consistent de cetăţeni moldoveni cu drept de vot. Pentru prima dată procedura de înregistrarea prealabilă a fost aplicată la referendumul din 2010, iar numărul celor înregistraţi a constituit doar 660 de cetăţeni. Pe parcurs numărul acestora a fost în creştere. La alegerile parlamentare anticipate din noiembrie 2010 s-au înregistrat în prealabil peste 1500 de alegători aflaţi peste hotare, la alegerile parlamentare din 2014 – circa 2 400, iar la alegerile prezidenţiale din 2016 – peste 3500 de alegători.



Alexandru Balmuş, şef de direcţie în cadrul CEC, a spus că, accesând aplicaţia, alegătorul trebuie să se autentifice introducând IDNP-ul şi data naşterii. Autentificându-se, persoana indică locul unde se află, dacă are domiciliu temporar sau permanent, secţia de votare din imediata apropiere, dar şi adresa electronică la care ulterior alegătorul va primi confirmarea privind înregistrarea sa prealabilă. Cetăţenii care s-au înregistrat în prealabil sunt radiaţi din lista electorală de bază după locul de domiciliu din Moldova. Această radiere este temporară şi este valabilă doar pentru un singur scrutin.



Avocatul Eduard Digore a subliniat că deocamdată nu este clară finalitatea acestui mecanism, pentru că din moment ce cetăţeanul poate vota fără a se înregistra în prealabil, acesta refuză să se complice cu această procedură. În opinia sa, există o frică printre cetăţeni să ofere autorităţilor acces la informaţiile cu caracter personal: cine este, unde se află, pentru cât timp etc. Avocatul a mai spus că cetăţeanul trebuie informat referitor la rolul înregistrării. La fel, trebuie decise asupra caracterului unor rubrici – fie obligatoriu, fie facultativ.



Membrul CEC Sergiu Gurduza a menţionat că aplicarea acestei proceduri la scrutinele precedente şi-a demonstrat ineficienţa şi ar fi cazul să se renunţe la ea. Or, la ultimul scrutin numărul celor înregistraţi în prealabil a fost nesemnificativ raportat la numărul celor care s-au prezentat la urne. Potrivit lui, o altă soluţie ar putea fi comasarea acestui sistem cu evidenţa consulară a Ministerului de Externe, iar aceste date să aibă un statut permanent.



Comisia Electorală îndeamnă ONG-urile şi cetăţenii aflaţi peste hotare să vină cu sugestii pentru îmbunătăţirea aplicaţiei online pentru înregistrarea prealabilă la adresa electronică a CEC.