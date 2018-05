Banca Naţională atenţionează asupra riscurilor de a investi în criptovalute

Totodată, BNM, în calitate de autoritate de supraveghere a persoanelor şi entităţilor licenţiate care oferă servicii de plată ori schimb valutar, descurajează implicarea lor în tranzacţionarea monedelor virtuale, în scopul evitării riscurilor, inclusiv riscul de spălare a banilor şi reputaţional.



Comunicatul Băncii Naţionale a Moldovei are drept scop să clarifice poziţia regulatorului şi să evite situaţia în care populaţiei i se creează o percepere confuză şi incorectă că utilizarea monedelor virtuale are loc sub protecţia licenţei eliberate de către BNM.

De asemenea, entităţile care intenţionează să ofere servicii de investiţii sau de tranzacţionare a monedelor virtuale urmează să se asigure că aceste activităţi nu conţin componente ce ţin de domeniul de atribuţii (reglementare şi supraveghere) a Băncii Naţionale.