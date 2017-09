Studentul român premiat de Institutul Regal al Arhitecţilor Britanici

Extrem de ambiţios şi dedicat pasiunii sale, sălăjeanul George Pop (21 de ani) a acceptat, în urmă cu trei ani, provocarea de a studia arhitectura la o universitate din Marea Britanie. Absolvent al Colegiului Naţional „Simion Bărnuţiu“, din Şimleu Silvaniei, la profilul matematică-informatică, George a fost mereu un elev sârguincios. Dovadă stau rezultatele şcolare excepţionale: a luat Bacalaureatul cu 10 pe linie şi a obţinut rezultate deosebite la diverse olimpiade şi concursuri.

Deşi a cochetat cu multe discipline pe parcursul anilor de liceu, bifând trei calificări la Olimpiada naţională de Limba şi literatura română, a ales în final arhitectura. Decizia i-a fost puternic influenţată de fratele său, care profesează în domeniu, dar recunoaşte că înclinaţia pentru această ramură îşi are originea în copilărie, când era preocupat de scris, de desenat şi de citit.

Ce face un arhitect bun

Doi ani s-a pregătit pentru admiterea la Facultatea de Arhitectură din Cluj-Napoca, însă în cele din urmă a înţeles că cea mai bună variantă ar fi o universitate din străinătate. „Am ales Marea Britanie şi Universitatea din

Portsmouth, pentru că am vrut să fac parte dintr-un mediu multinaţional şi multicultural, ceea ce e un foarte mare avantaj în industria arhitecturii, întrucât te face să realizezi aspectele profesiei la un nivel global. În plus, oportunităţile de networking sunt la un nivel superior celor din România. Arhitectura este abordată într-un mod diferit faţă de România, iar sistemul de învăţământ britanic se potriveşte aspiraţiilor pe care le am“, mărturiseşte George Pop.

În alegerea făcută a cântărit foarte mult şi factorul academic, pentru că, spune sălăjeanul, o facultate britanică îi oferea posibilitatea de speculaţie în design, o tratare mult mai deschisă spre ce ar putea fi arhitectura, în detrimentul a ceea ce a fost. Această abordare pune mai mult accent pe idei şi pe exprimare personală în raport cu cunoştinţele dobândite.

Convins că arhitectura nu se limitează la o clădire bine proporţionată şi că este o disciplină ce interacţionează cu societatea, cu probleme de natură economică, politică şi ecologică, George Pop a găsit în programul de studiu britanic contextul ideal pentru a se perfecţiona în domeniu. „Aici, arhitectura este percepută ca un domeniul multidisciplinar, în care filosofia, robotica, biologia, fizica şi multe alte domenii pot servi ca bază pentru a inova şi revoluţiona ariile arhitecturii care nu mai servesc societăţii din zilele noastre. Un arhitect bun nu deţine toate cunoştintele într-un domeniu, ci încearcă să filtreze, să facă conexiuni şi să aplice date din diferite ramuri, pentru a ajunge la un tot unitar care să livreze un mediu de viaţă mai eficient şi armonios“, explică tânărul.

Pentru a ajunge arhitect cu acte în regulă, George are de parcurs un drum destul de lung, dat fiind faptul că în Anglia specializarea durează cel puţin şapte ani. A finalizat primul nivel, cel de licenţă, evoluţia sa în tot acest timp fiind una spectaculoasă, presărată cu numeroase reuşite. Printre acestea se numără faptul că a fost desemnat preşedinte al Asociaţiei Studenţilor la Arhitectură din cadrul Universităţii Portsmouth, calitate care i-a oferit posibilitatea să se ocupe de organizarea de cursuri extracurriculare săptămânale, în care arhitecţi din Anglia, Italia şi Statele Unite împărtăşeau studenţilor propriile experienţe şi cunoştinţe, într-o atmosferă relativ informală faţă de cea a cursurilor convenţionale.

Arhitectura ca filosofie

La finalul anului academic, conducerea Universităţii din Portsmouth l-a recompensat cu mai multe premii: pentru design remarcabil, pentru cea mai bună dizertaţie, pentru lucrările de proiectare păstrate în arhiva universităţii. Însă cea mai importantă recunoaştere a venit din partea Institutului Regal al Arhitecţilor Britanici (RIBA), care acordă distincţii studenţilor de elită de la facultăţile de profil din Anglia. RIBA i-a oferit un premiu de excelenţă pentru performanţa şcolară pe durata celor trei ani universitari. Din partea aceluiaşi institut, absolventul a primit o nominalizare la RIBA Dissertation Medal 2017, pentru lucrarea de licenţă, un proiect în care românul utilizează ideea de locuinţe sociale ca punct de plecare pentru a descoperi noi alternative prin care habitatul uman ar putea răspunde schimbărilor climatice.

„Facultatea fiind una cu specializare în Arte, arhitectura predată aici pune mai mult accent pe partea de concept, de filosofie: să faci conexiuni cu alte discipline şi nu doar să realizezi o clădire care arată frumos sau stă în picioare. Eu am fost foarte interesat de arhitectura radicală, multidisciplinară, considerată a fi viitorul în domeniu. Ca urmare, am făcut cercetare în robotică şi forme biologice în corelaţie cu teorii filosofice dezvoltate pe tema fetusului şi am aplicat aceste teorii în proiectul meu“, spune George. Tânărul vrea să studieze în continuare, pentru mult râvnitul titlu de arhitect şi pentru a putea deveni membru al asociaţiilor profesionale cu tradiţie din Marea Britanie: „Mă gândesc să aplic pentru masterat la University College London şi, după ce îmi obţin semnătura de arhitect, aş vrea să îmi continui studiile la nivel de doctorat“.

