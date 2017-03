Gusturi de odinioară. Reţeta cu pere şi spanac dezvăluită de un celebru gastronom

Pentru că odată cu venirea primăverii, tarabele din pieţe sunt pline de verdeţuri, maestrul bucătar Mircea Groza ne propune un preparat în care spanacul este vedetă, dar care poate fi înlocuit cu succes cu salată, lobodă ori macriş.

"Zama aiasta nu-i greu defel die făcut! Die primaş dată tre să faci o zupă din oareşce cioante die galiţă, rămasă die la friptură o die la topală. Poţ s-o faci şi numa din legume şi verzâturi, cum ţ-a hi la-ndămână. Când ai zupa gata tie şi poţ apuca die curăţat perele, le speli fain, le tai coştie, aşe di-on jejit, speli binie-binie şi spănacu, în doauă-tri ape.

Cureţ ş-on morcod, îl speli şi-l răzăleşti, aşe mai mare. On dărab die praz îl tai roatie-roatie, buna-hi şi o doauă hire die ceapă verde, vara. Iarna poţ folosâ ceapa uscată...Punie ş-o thipăruşe dulce, tăt aşe tăietă scrijele mânânţele. Înt-o oală mai groasă punie tri linguri die oloi die ruje, cârcăleşti roatile die praz, o ceapa, îi vide că prazu tăiet aşe să desface şi când hierbe or hi ca tomajii. Da să tai roatile mai grosuţă. Mintenaş după praz punie morcodu ş-api coştele die pere.

Amestecă binie, focu-ncet-încetuţ, ş-amu să ai la-ndămână on pumnuţ die fărină die mălai, sloboz păstă pere, amestecă binie şi punie zupa pă care o-ai făcut nainte. Amu, zupă pui atâta cât să laşi loc la zăr care li punie cătă când a hi gata zama. Cum ţ-a plăce, mai acru, pui zăr mai mult, mai dulce, coată die zăr...după ce-ai pus şi zupa poţ punie şi thipăruşa, de-i roşie îi mai faină şi mai vederoasă-n zamă! Punie la hiert ş-o creangă die morar. Până hierb aieste taie spănacu aşe mai mare, o numa rupe-l cu mânurile. Da să pui aşe, mai on şurţ că spănacu scadie tare.

Când perile o hiert punie spănacu şi ceapa ceie verde tăietă, da nu punie fidieu să hiarbă tăite aşe încet ş-api spănacu rămânie verdie. Die n-ai spănac poţ punie şelată, ori lobodă, da mnie-mni place cu macriş. Bunu-i tare macrişu...Nu hierbe pe mult spănacu să nu să tosonească! Când îi crede că-i gata punie zăru aşe cum ţ-am zâs ş-o năcreşti cum îţ place. Mai hierbe on ptic şi punie, cât die bine, morar tăiet mânânţăl. Amu-i vremea să cuştuleşti zama să vezi ce-i mai trebe, sare, thiper, o nu-i mai trebe mnică! Noa! ia ca-i gătat şi zama aiasta, bată-tie biniele să tie bată!"

Aşadar, avem nevoie de o supă de oase de pasăre, deşi poate fi făcută şi în variantă de post.

Curăţăm cartofii, îi spălăm şi îi tăiem cuburi. Spălăm spanacul în două trei ape. Curăţăm un morcov, îl spălăm şi îl dăm pe răzătoarea mare. Tăiem rondele un fir de praz, două fire de ceapă verde şi tocăm mărunt un ardei roşu şi o ceapă uscată.

Într-o oală punem trei linguri de ulei de floarea soarelui, călim la foc mic prazul şi ceapa uscată, după care adăugăm cartofii şi morcovul, amestecând uşor, apoi punem un pumn de făină de mălai şi la final, supa şi ardeiul. Pentru un plus de aromă, punem o crenguţă de mărar. Între timp, tăiem spanacul, pe care îl adăugăm în supă împreună cu ceapa verde în momentul în care cartofii s-au fiert. În loc de spanac, putem folosi salată, lobodă şi chiar macriş.

Lăsăm să fiarbă foarte puţin, apoi acrim cu zer, după gust, mai lăsăm să dea câteva clocote şi condimentăm cu sare şi piper.

