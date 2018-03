Firmele din zona industrială câştigă bătălia pentru impozite mai mici. Autorităţile locale: „Am corectat ce am greşit“

Consilierii municipali au revocat vineri, 16 martie, mai multe prevederi ale hotărâri aprobate la finele lui 2017, prin care zona industrială a Zalăului a fost încadrată la cea mai scumpă categorie de impozitare. Decizia vine în urma numeroaselor adrese ale oamenilor de afaceri, în care aceştia atrăgeau atenţia că zone în care nu există canalizare sau care sunt terenuri inundabile au fost trecute în categoria A de impozitare, modalitate prin care impozitul pe hectar a crescut de 2,5 ori, de la 3.502 lei, la 7.931 de lei.

"Cred ca v-aţi dat tot interesul să corectaţi eroarea făcută anul trecut. Totuşi, un lucru pe care l-aţi strâmbat nu îl veţi putea îndrepta niciodată cum a fost", a precizat Dan Cherecheş, preşedintele Clubului Oamenilor de Afaceri "Silvania", organizaţie care a făcut demersuri pentru a convinge autorităţile să revoce Hotărârea de Consiliul Local din 21 decembrie 2017.

La rândul său, primarul Ionel Ciunt a ţinut să precizeze că atât proiectul controversatei hotărâri, cât şi referatul privind criteriile de zonare a intravilanului au fost publicate pe site-ul Primăriei încă de la începutul lunii noiembrie 2017, tocmai pentru a da posibilitatea oricui de a face sugestii şi recomandări. Ba mai mult, a spus edilul, în 10 noiembrie 2017, municipalitatea a transmis Clubului "Silvania" o adresă cu noile criterii de zonare, solicitând membrilor acestuia eventuale opinii cu valoare de recomandare: "Din păcate nu am avut propuneri nici din partea mediului de afaceri, nici a cetăţenilor, ca atare, în 21 decembrie 2017, în ultima şedinţă din an, am venit cu proiectul de hotărâre care a fost votat în unanimitate de către cei prezenţi. Sesizarile au venit după aceea".

Ionel Ciunt a explicat că autorităţile au luat în considerare nemulţumirile oamenilor de afaceri şi că evaluările făcute de specialiştii Primăriei în teren au demonstrat că aspectele semnalate erau reale. "Am mers în teren şi am discutat cu fiecare dintre cei nemulţumiţi, iar în final au rezultat câteva corecţii, în funcţie de realităţile din teren. Prin corecţiile pe care vi le propunem, scade impozitul pentru toţi cei din mediul de afaceri, obligaţiile lor faţă de primarie - impozit pe clădiri şi teren fiind mai mic decât anul trecut. Am avut toată deschiderea de a corecta ce am greşit", a explicat primarul Zalăului.

În aceste condiţii, terenuri care au fost încadrate în decembrie 2017 în categoria A de impozitare au fost trecute în categoria B şi, în unele cazuri, chiar în categoria D.

