VIDEO Preot acuzat că a adormit pe masa din altar, în ce timp mirii aşteptau în biserică: „Era prea beat, nu putea să lege două cuvinte“

Cazul s-a petrecut la biserica din localitatea vasluiană Iana, la sfârşitul săptămânii trecute, şi a ajuns în atenţia opiniei publice după ce rudele mirilor au dat publicităţii o înregistrare cu scandalul din biserică. Potrivit acestora, mirii, însoţi de naşi, dar şi de bebeluşul de 4 luni, care urma să fie botezat, precum şi alţi invitaţi, s-au prezentat în biserică, potrivit unui program ale cărui detalii au fost stabilite anterior.

Au intrat în lăcaşul de cult, în jurul orelor 15.00, însă femeia care vinde lumânări le-ar fi comunicat să aştepte, deoarece părintele este în altar, unde oficiază un ritual.

După aproape o oră de aşteptat în biserică, mirele a deschis uşa de la altar, moment în care, afirmă el, l-ar fi descoperit pe preot dormind cu mâinile sub cap.

“Am stat şi am aşteptat peste 40 de minute. Mi-a spus un dascăl să intru să vorbesc cu el. Când am deschis uşa, stătea cu mâinile sub cap, pe masă. Când l-am strigat a dat cu cotul peste paharul cu mir. Am încercat să-i spun că aşteptăm de atâta timp să ne cununie. A ieşit din altar, dar se vedea că este beat, nu putea să le lege două trei cuvinte. A închis cartea şi ne-a lăsat în biserica cu gura căscată”, a povestit mirele, Marcel Bălan.

Supăraţi că le este ratată ceremonia celui mai importat eveniment din viaţă, mirii, naşii şi ceilalţi invitaţi au început să-i ceară socoteală preotului. Susţin, însă, că nu aveau cu cine să se înţeleagă. Au contactat telefonic viceprimarul comunei, care le-a recomandat să meargă la preotul din satul vecin. În cele din urmă, mirii au ajuns cu întreg alaiul la biserica din satul Hălăreşti, unde preotul a oficiat cununia şi botezul.

Contactat de reporterii ”Adevărul”, preotul Marius Mărcuţă a refuzat să comenteze acuzaţiile ce i se aduc, invocând că în acest caz Episcopia Huşilor a declanşat o anchetă.

”Situaţii care nu fac cinste nimănui”

Reprezentanţii Episcopiei din Huşi au precizat că se delimitează de orice tip de ”comportament smintitor şi imoral”.

”În urma prezentării în spaţiul public a unei stări conflictuale între preotul din localitatea Iana, judeţul Vaslui, şi o familie din acea comunitate, aducem la cunoştinţă că Episcopia Huşilor deja a demarat o anchetă, urmând ca în cel mai scurt timp să tragem propriile concluzii şi să luăm măsurile care se impun. Dorim să asigurăm faptul că Episcopia Huşilor tratează cu maximă responsabilitate astfel de situaţii care nu fac cinste nimănui, delimitându-ne total de orice tip de comportament smintitor şi imoral care nu are nimic de a face cu valorile credinţei pe care le trăim şi le propovăduim în lumina Evangheliei lui Hristos.

Este regretabil ca un caz particular de indisciplină sau un derapaj al unei persoane să pună în umbră lucrarea frumoasă şi multele împliniri ale preoţilor şi credincioşilor din Eparhie, dedicaţi slujirii lui Dumnezeu şi oamenilor”, se menţionează într-un comunicat transmis de Episcopia Huşilor.

Preotul, înainte de scandalul din biserică: ”Am clacat”

Cu o zi înainte de evenimentul ce a avut loc în biserica din Iana, preotul Marius Mărcuţă a postat pe Facebook un mesaj, din care reiese că ar fi clacat după ce ar fi fost reclamat de mai multe persoane.

”Astăzi am clacat. Am fost informat că am 7 reclamaţii de la 7 oameni pentru care Biserica e străină, şi apărare de la nimeni, şi am căzut sufleteşte, implicit trupeşte. E ca şi cum viaţa unui om poate fi judecată printr-o singură faptă. Sunt dator a cere scuze celor cărora le-am promis ajutor fără să-l putea oferi şi sfat să îşi păstreze credinţa tuturor, celor care prin neatenţia mea au căpătat îndoială. Dumnezeu prin iertare ne aduce la starea dintâi. Nădăjduiesc asta”, a scris preotul pe contul său de Facebook, pe 28 aprilie.