Topul celor mai trăsnite stenograme. De la primarul care şi-a pus  aghiotanţii să verifice dacă scârţie patul amantei, la „Mă, iubitu, cum poţi fi atât de bou“

”Adevărul” vă prezintă astăzi câteva dintre cele mai spumoase stenograme surprinse în timpul anchetei procurorilor DNA.

În top, se remarcă fostul primar al Iaşului, Gheorghe Nichita, care, ”bolnav de gelozie”, şi-a spionat fosta amantă, pe bani publici, folosindu-se de Poliţia Locală Iaşi.

Telefonul fostului primar Gheorghe Nichita, dar şi cele ale acoliţilor săi, au fost interceptate de către ofiţerii SRI timp de mai multe luni, perioadă în care aceştia au surprins detalii incredibile despre modul de urmărire a amantei.

Gheorghe Nichita ar fi cerut mai multor poliţiştilor locali şi angajaţi la salubritate să se deplasesze în Suceava, la un anumit hotel, pentru a face o reconstituie. Mai exact, aceştia au fost trimişi să testeze dacă patul dintr-o cameră scârţâie. Anterior, în respectivul fusese cazată fosta amantă a lui Nichita şi un bărbat, despre care fostul primar credea că ar putea avea o relaţia.

Poliţiştii locali puşi de primar să verifice dacă patul din hotel scârţâie

Gheorghe Nichita: Alo! Ă... băiatul ăsta, cu tine împreună şi cu DUMI, plecaţi la Suceava mâine dimineaţă şi facem o reconstituire.

Ştefan Avîrvarei: Ok.

Gheorghe Nichita: Da?

Ştefan Avîrvarei: Da.

Gheorghe Nichita: Deci, la hotel, mergi, iei camera, îi spui... „Băi, vrem ceva să..." mă rog, nu tre’ să ştie ăia de acolo.

Ştefan Avîrvarei: Să... luăm camera?

Gheorghe Nichita: Da, cameră, tot.

Ştefan Avîrvarei: Ok.

Gheorghe Nichita: Şi tu cu DUMI în pat şi ăla să vă asculte.

Ştefan Avîrvarei: Ok.

Gheorghe Nichita: Îl pui pe ... îl pui pe agent în pat...

Ştefan Avîrvarei: Da, am înţeles.

Gheorghe Nichita: Cu... DUMI şi tu asculţi. Şi invers.”

Pentru a fi sigur că sunt executate ordinele primarului, şeful poliţiei l-a contactat pe subaltern dându-i şi el indicaţii cum să procedeze la reconstituire. În acest sens, anchetatorii au interceptat o convorbire tefonică între cei doi:

Liviu Hliboceanu: Deci plecaţi dimineaţă, da în partea aialaltă ai vorbit?

Ştefan Avîrvarei: Am vorbit, da, am trimis deja pe un prieten de-al meu acolo să ia cameră din seara asta şi să-mi fac treaba bună.

Liviu Hliboceanu:Ok, bravo, la asta mă gândeam, măcar cât de cât să se audă ceva.

: I-am zis, dacă nu scârţâie, măcar să izbească tăblia patului de perete sau să se audă troncănind şi se ocupă un amic de-al meu din Suceava în seara asta şi deja ia camera, o plăteşte el.”

Corduneanu şi sfidarea Poliţiei

Liderul interlop Adrian Corduneanu a fost interceptat în timp ce spunea că ştie că este urmărit de Poliţie, însă nu se teme, pentru că Poliţia nu are ce să îi facă. Cel supranumit „Beleaua” a fost monitorizat în mai multe dosare penale, ultimul pentru şantaj.

Se întâmpla în octombrie 2015, atunci când Adrian Corduneanu l-ar fi lovit cu palmele peste urechi pe T.P. şi l-a înţepat cu cuţitul în picior. „Frate, nu-i bine şi ştiu unde să-l bag să te fac franjuri şi nu are nimeni ce să-mi facă. Ştiu că sunt urmărit de poliţie, din scara vecină de la etajul 4, dar nu au ce să-mi facă“, ar fi spus atunci Corduneanu.

În cadrul unei alte discuţii, din martie, Adrian i-ar fi spus agentului următoarele: „dacă vreau să-ţi rup capul, ţi-l rup şi acum că mă doare în p*** şi nu are nimeni ce să-mi facă, că dacă vreau te fac oricând“.

Fostul primarul al Piteştiului şi asfaltul până la mândra-n poartă

Fostul edil al oraşului Piteşti Tudor Pendiuc a fost interceptat „din greşeală“ de procurori atunci când discuta cu amanta lui despre faptul că a asfaltat, pe banii statului, drumul prin pădure care ducea la casa ei. Anchetatorii îl interceptau pe primarul acuzat de corupţie într-un alt dosar în care, în 2014, a şi fost reţinut.



O echipă de muncitori de la Secţia de reparaţii străzi şi mecanizare lucrări din cadrul Administraţiei Domeniului Public (ADP) Piteşti a lucrat timp de două zile la asfaltarea unei părţi dintr-o pădure. Mai exact, vorbim despre prelungirea unui drum până la locuinţa Elenei Carmen Lis, şefa Serviciului Promovare din cadrul Primăriei Piteşti şi bună prietenă cu primarul oraşului, Tudor Pendiuc (foto jos).

Practic, muncitorii au asfaltat o suprafaţă de 506,5 metri pătraţi, care nu prezenta şi nu prezintă nici până în prezent indicator rutier stradal, constituind, pur şi simplu, o intrare în pădure dinspre strada Aleea Seneslau din Piteşti. Ulterior, pentru a ascunde urmele, asfaltarea ilegală urma să fie trecută ca fiind executată pentru o stradă din apropiere, Aleea Căminelor.

Astfel, din stenogramele discuţiilor lui Pendiuc se vede cum acesta punea presiune pe Branişte să „construiască lucrarea”. Când s-a dat drumul la asfaltarea drumului, primarul i-a cerut şefului ADP să trimită special la faţa locului un om care să verifice stadiul de întărire al asfaltului turnat: „Ia ziceţi-mi şi mie: pân’ la ce oră trebuie ţinut…blocat drumu’ ăla?”. „Au terminat, înţeleg ă… până pe la ora cinci, au terminat… Măcar vreo două ore. Pă la şapte, aşa...”, era prompt Branişte.



Pendiuc discuta şi cu prietena şi subordonata sa, Elena Carmen Lis, beneficiara acestui drum. Tânăra era supărată, „sunt nervoasă de nici nu vă puteţi imagina”, pentru că unul dintre vecini era nemulţumit de calitatea lucrării: „«E… doamna Carmen, ca la români. Se putea mai bine, da’ de! Aşa… e la români»”, i-ar fi reproşat femeii un vecin care ştia pentru cine a fost asfaltat drumul.

”Mă iubitu’, cum poţi fi atât de bou”

Aceasta nu s-a putut abţine şi i-a aruncat cârcotaşului: „«Păi, domne, dumneata ştii că aici am făcut treaba asta şi c-aici era... aici este privat şi că trebuia să plătim din buzunar ca să facem treaba asta?» Şi io’: «E gratis ca să nu mai înoţi în pământ, prin pământ şi… şi spui că era loc de mai bine?». Na! Proştii! Proştii bălţii! (…) Da, mă, iubitu’, mă. Da, mă, iubitu’ şi dacă nu m-a enervat ăsta, mă, iubitu’, mă. Mă iubitu’, cum poţi fi atât de bou? Acum nu schimb eu oamenii, că nu asta mi-am propus, să m-apuc să-l educ”, i se plângea Carmen Lis primarului Pendiuc.

Fostul primar a interceptat în timp ce încerca să o liniştească pe femeie: „Iubăriţă, lasă-i dracu’ nu te mai enerva, fir-ar ai dracu’ de proşti, că nu merită să te enervezi. Ăsta e… păcate amărâte că dacă… stătea dracu’, avea cizme pe acolo, n-avea pantofi. Dă-i dracu’. Iubire, nu te s... Dă-i dracu’... Ce-or zice, or zice. Bine că e făcut acolo, bine că s-a rezolvat. Acuma... mai vedem şi cu partea ailaltă şi gata... cu intrarea cu... (neinteligibil)”.