Top bancuri de Anul Nou. Cum poţi deveni poliglot după petrecerea de Revelion

Vă prezentăm astăzi o selecţie de bancuri care circulă pe Internet pe seama trecerii în noul an.

1. Un tânăr la o petrecere de Anul Nou se întoarce către prietenul lui şi îi cere o ţigară. Acesta îi spune:

– Credeam că ai luat o hotărâre de Anul Nou să nu mai fumezi.

– Sunt pe punctul de a mă lăsa, îi răspunde tânărul.

– Eu în schimb sunt la mijlocul primei etape.

– Şi în ce constă prima etapă?

– Am renunţat să le mai cumpăr.

2. Două blonde din Bucureşti, după noaptea de Anul Nou, se întorceau acasă. Afara, un frig de îngheţau pietrele, ele îmbracate subţirel, ca de la petrecere, ce să mai, erau deja bocnă de gheaţă. Taxiuri, nici gând, toţi taximetriştii acasă, cu familia, transportul în comun era inexistent, până acasă cale lungă…

În drumul lor, un depou RATB. Una din ele este lovită din senin de o idee genială. Nu stă mult pe gânduri şi îi spune celeilalte:

- Fată, pe bună dreptate se spune că suntem proaste. Hai să furăm un autobuz să ajungem acasa mai repede!

- Ca bine zici, fată! Hai! Eu intru în depou să fur unul, tu stai de şase!

Zis şi făcut, prima rămâne afară să supravegheze zona, cealaltă intră să fure autobuzul. Şi stă cea de-afara un sfert de oră, o jumătate de oră, o ora… Într-un final, intră să vadă ce s-a întamplat, de ce durează în halul asta?! O vede pe a doua blondă stand in fund pe jos între autobuze şi plangând…

- Ce s-a întâmplat, fată, de ce plângi?

- Uite, nu găsesc nici un 135 să ne ducă acasă...

Stă pe gânduri prima blonda şi zice:

- Dragă, dar tu eşti chiar proastă rau. Nu puteai să furi măcar un 226 şi mai mergeam două staţii pe jos?

3. Discuţie după Revelion

– Cum ai petrecut de Revelion?

– Splendid! Am primit opt cereri în căsătorie.

– Şi ce i-ai făcut?

– Am acceptat patru, cred că pentru un an îmi ajung.

4. Ce sărbătorim în prima zi a anului?

- 1 ianuarie este ziua mondială a durerilor de cap.

5. După petrecerea de Revelion, prietena lui Bulă îi dă un telefon şi-l întreabă:

– Cum ti-ai petrecut Revelionul, Bulisor? Cum ai fost imbracat?

– Aaa… bine. Am fost îmbrăcat în blugi de Revelion.

– Deci ai făcut Revelionul în blugi!

– Da, am făcut în blugi de Revelion!!

6. După Revelion, doi tipi beau într-un bar:

– Tu de unde eşti? întrebă unul dintre ei.

– Din Bucureşti!

– Şi eu sunt tot din Bucureşti. În ce an te-ai născut?

– 1988.

– Uau! Şi eu tot în 1988! În ce lună?

– Iulie.

– Incredibil! Şi eu tot în iulie! În ce zi?

– 14.

– Nu pot să cred! Şi eu tot pe 14!

Şi continuară să bea şi mai tare…

Între timp, intră în bar un al treilea tip care îl întrebă pe barman ce mai e nou după Revelion:

– Nimic, iar s-au îmbătat gemenii ăia şi nu se mai recunosc!

7. Poliglot de Revelion

– De Revelion, Ştefan a amestecat coniac franţuzesc, bere poloneză, vodcă rusească etc….

– Şi?

– A devenit poliglot.

8. Pe 1 ianuarie sună telefonul:

– Alo, Mărie! La mulţi ani! Ia zi, ce-ai făcut de Revelion?

– Nimic, am stat toată noaptea în pat, ca de obicei.

– Frumos, frumos! Şi? A fost multă lume?

9. Planuri de an nou:

2013: Greutatea mea va fi sub 60 de kg. 2014: Am să urmez strict noua mea dieta iar greutatea mea va ajunge sub 65 de kg. 2015: Voi dezvolta o atitudine realistă cu privire la greutatea mea. 2016: Voi face sport de trei ori pe săptămâna. 2017: Am să incerc să trec prin faţa unei săli de sport o dată pe săptămână.