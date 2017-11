Protest spontan la Protecţia Copilului Vaslui, unde angajaţii sunt neplătiţi din septembrie. Oficial: ”Miercuri se vor da banii de salarii”

În timpul protestului, angajaţii au scandat lozinci precum ”Ne-am săturat de voluntariat!”, ”Toţi cei în nevoi sunt dependenţi de noi”. În plus, pe durata protestului, funcţionarii au afiţat pe coli de hârtie mesaje către cei care ar fi trebuit să le soluţioneze problema salariilor: „De două luni ne-aţi păcălit. Răbdarea noastră a luat sfârşit”, „Până când ne amăgiţi că vom fi plătiţi”, „Cerşetoria este interzisă. Nu vrem să încălcăm legea”, ”Băncile ne somează, pe nimeni nu interesează”, ”Am fost premiaţi, nu ne ignoraţi!”, ”Până când ne amăgiţi că vom fi plătiţi”.

Angajaţii DGASPC sunt nemulţumiţi că de mai multe săptâmâni au primit promisiuni de la conducerea Consiliului Judeţean Vaslui, dar şi de la liderul de sindicat că li se vor aproba fondurile necesare salariilor restante în cadrul şedinţelor de guvern, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

În timpul protestului, la faţa locului a sosit şi prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica. Acesta a transmis angajaţilor DGASPC că de Guvern de miercuri, 22 noiembrie,vor fi alocate sumele necesare salariilor restante celor peste 2.500 de angajaţi.

„De la început am fost în asentiment cu dumneavoastră. Nu am venit să promit nimic, ci doar să v-aduc la cunoştinţă faptul că a fost înaintat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care să vă fie alocate fondurile necesare plăţii salariilor. Am fost la Consiliul Judeţean şi am discutat cu domnul preşedinte care mi-a spus că a dialogat cu ministrul Finanţelor şi cu domnul vicepremier Stroe, care ne-a asigurat că în şedinţa de miercuri se vor da banii de salarii. Este normal ce faceţi dumneavoastră, este o acţiune pe care trebuie să o tratăm cu maximă seriozitate. De aceea, personal, mâine dimineaţă voi fi la Bucureşti pentru a discuta problema dumneavoastră”, a declarat prefectul Popica protestatarilor.