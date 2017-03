Doctoriţele care-şi numeau pacientele „vaci“ şi „scroafe“, apărate de asistente: „Veneau cu mâncare de acasă la bolnave, le dădeau bani de autobuz“

Propuse spre audiere de către medicii inculpaţi, asistentele medicale au răspuns întrebărilor judecătorilor şi avocaţilor şi, sub jurământ, au declarat că niciodată nu au auzit discutându-se în spital discutându-se despre şpăgi sau alte tarife percepute de medici sau de paciente care să se intereseze de eventualele practici ale doctorilor care le tratau.

Mai mult, unele dintre asistentele audiate au declarat că nici pacientele nici rudele acestora nu puteau lua legătura cu medicii aflaţi în camera de gardă pe motiv că uşa de la secţie era în permanenţă încuiată iar accesul pe la lifturi nu ar fi fost permis de liftieri.

Carmen Ciobotaru, una dintre asistente medicale audiate, a avut numai cuvinte de laudă la adresa medicului Doina Andrei.

”Niciodată nu am auzit nici paciente, nici medici discutând despre bani. Erau paciente nevoiaşe care nu aveau bani la ele, iar doamna doctor (Doina Andrei n.r.) le dădea de drum la externare. Şi atunci se întâmpla şi în prezent se mai întâmplă se punem mână de la mână şi să ajutăm mame aflate în nevoie. Nu am auzit niciodată pe doamna doctor să jignească vreo pacientă, se comporta cu toată lumea la fel. Nu am sesizat să facă diferenţe între pacientele cu o anumită situaţie financiară şi celelalte. Venea seara de acasă pentru cazurile grave” , a declarat judecătorilor asistenta Carmen Ciobotaru.

Asistentele nu au pomenit în activitatea lor de bani de la paciente



Printre asistente care au dat declaraţii în faţa judecătorilor s-a aflat şi una dintre cele mai longevive moaşe de la Maternitate, Marieta Stegaru. După 43 de ani de activitate la spital, Marieta Stegaru s-a pensionat cu câteva luni înainte de deschinderile procurorilor la Ginecologie, continuându-şi activitatea în cadrul cabinetului privat al doctoriţei Doina Andrei.

”43 de ani cât am lucrat la spital nu am auzit nici pe doctoriţa Andrei şi nici pe un alt medic să discute de bani de la paciente sau rude şi nici invers. Nici în general, nici în particular. Dr Andrei se comporta foarte frumos. Profesional nu i se poate reproşa nimic. Pacientelor de la ţară, mai necăjite, le aducea şi de mâncare de acasă”, a declarat Marieta Stegaru în sara de judecată.

O altă asistentă medicală, Simona Giurescu, a declarat că nici ea, de când lucrează în Triajul Secţiei Ginecologie nu a pomenit să se discute despre bani oferiţi medicilor cu titlu de mită. ”În prezenţa mea, nu am auzit pe nimeni discutând despre bani. Eu am o părere excepţională despre doamna doctor Andrei, ca de altfel despre toţi medicii cu care lucrez. Eu nu iau nicio decizie singură, de capul meu. Anunţ medicul de gardă şi acţionez numai la indicaţiile acestuia”, a declarat Giurescu.

Anchetă declanşată după un denunţ

Ancheta cu privire la doctorii de la Secţia de Obstetrică Ginecologie de la Spitalul Judetean de Urgenţă Vaslui a pornit ca urmare a unui denunţ făcut de o pacientă.

În urma flagrantului organizat pe data de 9 februarie 2015, Simona Botez a fost prinsă la scurt timp dupa ce a primit 1.500 lei de la un investigator folosit de anchetatori, pentru a efectua o intrerupere de sarcina de 17 saptamani, intervenţie ilegală, avorturile fiind permise până la 14 săptămâni.

Medicul Doina Andrei a fost trimisă în judecată, fiind acuzată de săvârşirea de 25 de infracţiuni de luare de mită, patru infracţiuni de fals intelectual şi o infracţiune de sustragere de înscrisuri. La rândul său, medicul Simona Botez este acuzată de comiterea a 14 infracţiuni de luare de mită şi patru infracţiuni de fals intelectual. Cel de-al treilea medic inculpat Adrian Tănăsescu este acuzat de săvârşirea a zece infracţiuni de luare de mită.



Interceptările realizate de anchetatori aveau să scoată la iveală limbajul umilitor şi jignitor pe care doctoriţele Botez şi Andrei îl aveau la adresa pacientelor sărace, catalogându-le drept „proaste“, „scoafe“ sau „vaci“, iar pruncii erau făcuţi „draci“. De altfel, intercepările cu discuţiile celor două au scandalizat deopotrivă opinia publică şi judecătorii care au arătat în motivarea hotărârilor privind măsurile preventive că limbajul folosit de cei doi medici arată dispreţul acestora faţă de însăşi profesia pentru care au depus jurământ. Arestate preventiv, cele două doctoriţe au fost plasate în arest la domiciliu şi, ulterior, sub control judiciar. Dosarul se judecă la Tribunalul Vaslui, în prezent fiind audiaţi martorii propuşi de medicii inculpaţi.



