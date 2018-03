”Eu, tu şi scena”. Festivalul de teatru şcolar care se doreşte a deveni o tradiţie la Vaslui

Festivalul adresat preşcolarilor şi elevilor din ciclul preprimar, primar şi gimnazial din unităţile de învăţămând preuniversitar din România reprezintă o premieră pentru învământul vasluian, iar organizatorii speră să devină o tradiţie atât pentru şcoală, cât şi pentru oraş.

Desfăşurat sub motto-ul ”Orice spectacol are un sens: ochii văd, spiritul cercetează…”, festivalul a avut prima ediţie în 2017. Prin acest proiect, organizatorii şi-au propus să pună în valoare pasiunea elevilor pentru arta spectacolului de teatru, să stimuleze creativitatea, dezinvoltura în exprimare, imaginaţia celor mici, dar şi spiritul de competiţie.

La ediţia din acest an, s-au înscris în concurs 20 de trupe de teatru şi doi concurenţi care au optat pentru secţiunea monolog. Elevii au pus în scenă momente artistice, deopotrivă, în limba română, limba engleză şi limba franceză. Iar prestaţiile au fost dintre cele mai inedite, de la ”Vizita” lui I.L. Caragiale sau Scufiţa Roşie, la piese cu mesaje ecologiste.

”Mulţumirea noastră este că am reuşit să găsim o modalitate prin care să-i ajutăm pe copii să zâmbească, să plângă, să gândească, să analizeze, să comunice, să se descopere pe sine. Copiii au intrat în competiţie, au luat rolurile în serios şi au înţeles că plasarea lor în ipostaze noi are menira de a-i ajuta să înţeleagă situaţiile diferite şi pentru a reuşi adaptarea la acestea”, a precizat prof. Elena Lupu, unul dintre cei doi coordonatori ai festivalului.

Prestaţia micilor actori a fost evaluată de un juriu format din cadre didactice, iar cele mai reuşite au fost premiate.

Festivitate de premiere ”Eu, tu şi scena”, ediţia 2018

Două dintre momentele artistice au fost răsplătite cu marele premiu şi trofeul festivalului: ”Fata babei şi fata moşneagului”, în interpretarea clasei pregătitoare Step by Step, sub îndrumarea învăţătoarelor Gherasim Veronica şi Cârstea Veronica, şi ”Le petit chaperon rouge” interpretată de ”Steluţele Franţei”, sub coordonarea de profesoarele Alina Moraru şi Adina Cernoschi.

”Sperăm că acest festival va deveni o tradiţie la Şcoala ”Alexandra Nechita” care se va respecta şi va creea posibilitatea elevilor şi părinţilor din Vaslui, dar şi din alte judeţe, să vină o dată pe an la teatru”, a conchis prof. Anca Iamandi, coordonator al festivalului.

Festivalul-concurs ”Eu, tu şi scena” este organizat de Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Asociaţia „Spirite Vii”, Casa Corpului Didactic Vaslui, Primăria Vaslui şi Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei si Creaţiei Populare Vaslui.