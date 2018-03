După modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, un nou proiect de  amploare vizează perfecţionarea cadrelor medicale

După reabilitarea din temeii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui urmează să-şi pregătească şi cadrele medicale pentru a dobândi o conduită la standarde europene. Joi, 22 martie, conducerea SJU a anunţat lansarea celor mai amplu proiect de formare profesionala derulat vreodata in judeţ de o instituţie publică.

Proiectul se intitulează “Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui – Centru de excelenţă pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate” şi se va derula pe o perioadă de trei ani. Are o valoare de aproximativ 11 milioane de lei şi este co-finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

“Este un proiect de anvergură pentru spitalul nostru, prin intermediul căruia atât medici cât şi cadre sanitare medii vor participa la cursuri de formare ce vor contribui atât la creşterea calităţii serviciilor medicale, cu impact pozitiv asupra pacienţilor, cât şi la schimbarea unui întreg proces organizaţional al unităţii medicale. De asemenea, vreau să menţionez că avem drept partener în cadrul acestui proiect Consorţiul de Cercetare în Medicină din Italia, organism cu peste 15 ani de experienţă în domeniu, urmând să avem şi un schimb de experienţă cu un spital din Italia”, a declarat Ana Rinder, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.

Oiectivul general al proiectului este îmbunatăţirea nivelului de competenţe pentru un număr de 870 de profesionişti implicaţi în domeniile prioritare de sănătate, pentru a asigura creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate in domeniul asistentei medicale.

Pe lângă activităţile de formare a cadrelor medicale, în cadrul proiectului s-a amenajat o sală multimedia, au fost achiziţionate elemente de aparatură medicală necesare în programele de formare, urmând să mai fie cumpărate 40 de laptopuri şi imprimante, dar şi cărţi de specialitate pentru dotarea unei biblioteci a spitalului.

“Pentru spitalul din Vaslui acest proiect este foarte important. Când am pornit munca pentru întocmirea proiectului ni s-a spus că visăm frumos, dar iată că visul a devenit realitate. Un număr de 88 de spitale din ţară au aplicat pentru proiecte similare, dar doar 37 au reuşit să obţină finanţare. La evaluarea proiectului am obţinut 96 de puncte din 100 şi am fost pe locul opt în ţară, în condiţiile în care pe primele două locuri au fost spitale din Timiş, iar pe următoarele cinci locuri, spitale din Bucureşti. Am reuşit să ne clasăm primii, după şapte spitale de prestigiu din ţară acest lucru cred că reprezintă o performanţă”, a declarat Daniela Clătinici, manager de proiect.

Pe parcursul celor 3 ani de implementare, cei 870 profesionisti implicaţi în domeniile prioritare de sănătate ce aparţin grupului ţintă pot participa la mai multe cursuri de formare EMC, ce vizează ca domeniu al formării profesionale specifice cel puţin unul dintre domeniile prioritate ale programelor prioritare de sanatate, respectiv cele aferente urmatoarelor domenii: sănătatea femeii şi copilului, boli netransmisibile majore, boli transmisibile, sanatate mintala, boli rare (inclusiv genetică medicală).