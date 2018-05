Birocraţia românească „îl omoară“ pe mortul-viu de la Vaslui. Când au stabilit judecătorii termenul pentru judecarea anulării actului de deces

La aproape jumătate de an de când a aflat că este decedat în evidenţele populaţiei din România, Constantin Reliu, deşi este viu în realitate, rămâne mort în documentele oficiale, procedura privind redobândirea identităţii fiind una greoaie.

Bărbatul de 63 de ani, originar din Bârlad, a aflat că este decedat în luna ianuarie anul curent, la punctul de frontieră din Aeroportul Otopeni. După ce a fost lăsat să intre în ţară, a descoperit că soţia sa a solicitat instanţelor să-i declare decesul pe motiv că nu mai luase legătura cu aceasta. Pe 10 august 2016 Reliu Constantin a fost declarat mort în România.



Imediat ce a ajuns acasă, bărbatul a formulat recurs împotriva sentinţei arătând judecătorilor că este ”cât se poate de viu”. Recursul a fost respins pe 8 martie, ca fiind inadmisibil, având în vedere că a fost formulat mult peste termenul legal.

Pe 2 aprilie, Reliu Constantin a introdus o nouă actiune în instanta, la Judecătoria Bârlad. Dosarul s-a aflat mai bine de o lună în faza de filtru, a verificării documentelor, după care i-a fost repartizat termen de judecată pentru data de 4 iulie, la începutul vacanţei judecătoreşti.



În tot acest timp, Reliu Constantin rămâne o persoană fără identitate, fără acces la servicii publice, fără posibilitatea de se angaja sau a se deplasa în afara ţării.

Fără identitate, fără bani: ”Este strigător la cer”

Cazul lui Constantin Reliu (63 de ani) din Bârlad a făcut înconjurul mapamondului, fiind preluat de presa internaţională. În prezent, Constantin Reliu locuieşte cu mama sa bolnavă într-un sat din apropiere de Bârlad. Bărbatul afirmă că amândoi trăiesc la limita subzinstenţei.

”Mama a avut un accident casnic, s-a opărit la mâini, iar eu nici măcar bani de pansamente nu am. Cu ultimii trei lei pe care îi mai avea în casă am luat nişte spate de pui, să fac ceva de mâncare. Este strigătoare la cer situaţia. Fără buletin nu pot face nimic. Am fost la primarie să platesc o taxa pentru acţiunea în instanţă, nici macar atâta lucru nu am putut, pentru că pentru ei sunt mort”, relatează Constantin Reliu.



Bărbatul afirmă că doreşte să îşi redobândească identitatea pentru a merge în Turcia, acolo unde, afirmă el i-a rămas o proprietate şi toate bunurile.