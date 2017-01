Băiatul care a bătut o profesoară cu ţeava de la calorifer a rupt teza notată cu 5.00 de femeie în faţa clasei. Lucrarea a fost recorectată la presiunile mamei elevului

Iniţial, în luna decembrie, cu ocazia evaluării semestriale, teza elevului de 12 ani a fost notată de profesoara Anca Antip cu nota 4.50, în catalog, fiind trecută, prin rotunjire, nota 5.00. Nemulţumit de rezultat, după ce i-a fost înmânat teza, elevul a rupt lucrarea în faţa catedrei, adresând injurii profesoarei.

În urma recorectării tezei, teza elevului a fost notată cu 3.70, prin rotunjire, nota finală fiind 4.00. Cum diferenţa dintre nota iniţială şi cea după recorectare este de un punct, potrivit prevederilor statului elevilor, nota din catalog urmează să fie cea stabilită după recorectare, adică 4.

Recorectarea tezei a fost realizată de dascăli care nu predau la clasa elevului. Deşi părinţilor li s-a solicitat să să prezinte teza în original, pentru a fi reevaluată, aceştia au refuzat. Mama elevului a prezentat o copie xeroxată a lucrării reconstituită după ce paginile au fost lipite cu bandă adezivă. Potrivit legii, lucrarea scrisă semestrială este un document şcolar care se păstrează în unitatea de învăţământ un an.

La sfârşitul semestrului, consiliul profesoral al şcolii din Todireşti, urmează să stabilească nota la purtare a elevului care, prin gestul său huliganic, a stârnit revoltă în rândul opiniei publice. Ca măsură suplimentară, acesta va fi mutat disciplinar la o altă clasă.

După vacanţa de iarnă, elevul a revenit la cursuri, însă comportamentul acestuia nu s-a schimbat, acesta agresând în continuare elevi şi sfidând cadrele didactice.

Agresiunea care a stârnit un val de indignare

Profesoara Anca Antip are 29 de ani şi predă limba română de şapte ani. Fiică de învăţător, a dorit să calce pe urmele părintelui, revenind în satul natal (comuna vasluiană Todireşti) ca profesor. Pe 11 decembrie, a terminat ultima oră în jurul orelor 18.10, după care, la fel ca în fiecare seară, a plecat pe jos către casă, situată la câteva sute de metri de unitatea de învăţământ.

După ce a părăsit curtea şcolii, la nici 100 de metri distanţă, în faţa Primăriei Todireşti, profesoara a fost atacată cu o ţeavă pe la spate. Atacatorul a fost recunoscut imediat de profesoară: un băiat de 12 ani, din clasa a VI-a, cunoscut ca fiind un elev cu grave probleme de comportament.

"I-am spus să se oprească. Mi-a replicat: "Ce vrei, fă?"

"Mă îndreptam spre domiciliu când, la un moment dat, am fost lovită în spate. M-am întors şi am recunoscut că este elevul respectiv. A continuat să mă lovească, i-am spus că nu este bine ce face şi să se oprească, însă a continuat şi mi-a replicat: Ce vrei, fă? A continuat să mă lovească până când a a intervenit o persoană care a auzit ce se întâmplă. Eu m-am refugiat în sediul primăriei. Am sunat la 112 şi am înştiinţat conducerea şcolii imediat după producerea evenientului", a declarat profesoara Anca Antip.

FOTO Urmele agresiunii suferite de profesoara Anca Antip



Imediat după ce în apărarea profesoarei au sărit cetăţenii aflaţi în zonă, elevul a fugit, profitând că afară este întuneric. Profesoara a ajuns acasă cu picioarele tumefiate, în urma examinării medico-legale, medicii recomandându-i mai multe zile de îngrijiri medicale.

Elevul care a atacat-o pe profesoara Anca Antip este cunoscut ca fiind un "copil-problemă", care îşi agresează în mod frecvent colegii de clasă, atât fizic, cât şi verbal. Unii dintre părinţi şi-au transferat copiii la şcoli din alte localităţi, spunând că se temeau ca fii lor să nu copieze comportamentul rebel.

Elevul agreor a creat probleme nu doar profesoarei de limba română, ci tuturor dascălilor. Până şi îngrijitoarea şcolii afirmă că "în ultima vreme parcă a luat-o razna de tot, numai prostii a făcut". Anca Antip mărturiseşte că niciodată nu a fost ameninţată în mod direct de către elev, însă a aflat de la ceilalţi copii că se lăuda că le va aplica o corecţie mai multor profesori la care avea note mici sau care îi făceau observaţii în legătură cu abaterile comportamentale.

Profesoara: "Îmi doresc ca acest copil să devină un adult responsabil"

În faţa conducerii şcolii, elevul a negat că el ar fi agresat-o pe profesoara de limba română, fiind susţinut şi de mama sa. Poliţia a declanşat o anchetă în acest caz, urmare a plângerii profesoarei, însă dată fiind vârsta minorului, acesta nu va răspunde pentru faptele sale.

"Îmi doresc ca acest copil să beneficieze de sprijinul necesar să devină un adult responsabil", a concluzionat profesoara Anca Antip. Dascălul afirmă că mama elevului are nevoie de consiliere de specialitate temeinică, ea fiind cea care îl influenţează pe elev.

Agresiunea comisă de elevul de 12 ani împotriva profesoare de la şcoala din Todireşti a stârnit un val de indignare printre cadrele didactice din întreaga ţară. Profesorii spun că au ajuns să fie umiliţi de elevi, că nu mai sunt protejaţi, având mai multe îndatoriri decât drepturi, iar "Romania a ajuns o ţară în care care copiii nu mai cunosc bunul simţ, respectul şi propriile responsabilităţi, în care nu mai există determinare, ambiţie şi conştiinta unei bune conduite morale, sociale şi culturale".