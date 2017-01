Mici trucuri care te ajută în bucătărie: cum să toci ceapa fără să-ţi dea lacrimile, cum să păstrezi ciupercile albe

1. Salata de cartofi nu va mai fi lipicioasă dacă se toarnă apă fierbinte peste felioarele fierte şi nerăcite.

2. Ciupercile rămân albe după preparare, dacă se picură peste ele, imediat ce au fost curăţate şi spălate, suc de lămâie.

3. Cartofii fierţi fără coajă (pentru piure) se albesc dacă se pune puţină zeamă de lămâie sau oţet de mere în apa în care se fierb sau dacă se adaugă puţin lapte dulce după fiert,.

4. Legumele şi zarzavaturile îşi păstrează culoarea, dacă sunt fierte în apă amestecată cu bicarbonat de sodiu (1/2 linguriţă la 1 kg legume).

5. Legumele nu se mai înnegresc, dacă în timpul când fierb în clocot, se va stoarce puţină zeamă de lămâie peste ele.

6. Tăierea cepei fără lacrimi se poate face numai sub apă, într-un vas, sau pe o farfurie sub jet de apă, ori dacă se ţine înainte de tăiere 30 de minute sub apă rece, spune Ionela Ciochină, o gospodină din Drobeta Turnu Severin.

7. Pasta de tomate rămasă în borcane se poate păstra proaspătă, dacă se pune într-o ceaşcă sau pahar, se acoperă cu puţin ulei, apoi se pune la rece.

8. Mirosul de varză acră, gulii sau conopidă nu se împrăştie în bucătărie dacă în oala pusă la fiert se introduce o bucată de pâine albă, uscată sau un cartof curăţat, libere sau înfăşurate într-o pânză curată de in; sau dacă se aşează pe capacul vasului o cârpă curată înmuiată în oţet.

9. Vinul alb din sosuri poate fi înlocuit la nevoie cu două bucăţele de zahăr dizolvate în puţin oţet.

10. Muştarul rămâne proaspăt şi nu se usucă în borcan, dacă peste el turnăm un strat de oţet.

11. Prăjiturile rămân mult timp proaspete dacă se împachetează bine în celofan ori într-o punguliţă sau foaie de material plastic ori se închid ermetic într-o cutie de tablă din aluminiu ori de material plastic.

12. Aluatul de clătite devine mai fraged, mai gustos şi mai pufos dacă se adaugă puţină bere.

13. Tava pentru copt se va unge întotdeauna cu o pensulă înmuiată în ulei sau untdelemn, atât pe fund cât şi pe margini. Apoi se va presăra pesmet fin sau făină şi în felul acesta se va încălzi puţin în cuptor. După această pregătire se poate turna aluatul până la jumătatea înălţimii formei şi se va introduce la cuptor.

14. Tăierea prăjiturilor sau torturilor în felii subţiri şi frumoase se poate face dacă se foloseşte un cuţit bine ascuţit, muiat în apă caldă şi şters repede. Operaţia se repetă pentru fiecare felie.

15. Coacerea plăcintei cu fructe fără pierderi şi fără a murdări cuptorul este posibilă dacă se înfig câteva macaroane scurte în cocă.