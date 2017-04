Cele mai bune bancuri despre turişti. Cum s-a distrat Alinuţa la mare împreună cu tatăl vitreg

1. Un turist îşi petrecea concediul în Africa, într-o staţiune pe ţărmul Mediteranei. Înainte de a intra în apă, ca să facă o baie, întrebă pe un localnic:

- Ia spune-mi, pe aici sunt crocodili?

- Nu domnule! În mare? Se poate?

Intră tipul în apă şi începu să înoate fericit. La un moment dat văzu nişte aripioare suspecte care se învârteau în jurul lui. Înotă repede spre mal şi iar îl întrebă pe localnic:

- Eşti sigur că aici nu sunt crocodili?

- Sigur că nu sunt... că se tem de rechini!

2. La nudişti, la plajă, un tip vede lungit pe un cearceaf un bărbat negru, care avea tatuat pe sex numele WANDA.

- Şi pe iubita dumneavoastră o cheamă Wanda, ca şi pe a mea?

- Nu, să vedeţi, acum am ieşit din apă, care e destul de rece în dimineaţa asta şi sexul meu s-a cam ''restrâns"... în realitate eu am tatuat pe el: "Wellcome to Miami Beach, where you can meet Wanda!"

3. La barul hotelului, unde îşi petreceau vacanţa, trei blonde erau foarte fericite: râdeau în hohote, beau şampanie, dansau.

- Pot să vă întreb ce sărbătoriţi?, se interesă barmanul.

- Tocmai am terminat un joc de puzzle şi ne-a luat numai 3 luni ca să-l terminăm...

- Şi ce-i aşa de extraordinar?!

- Pe cutie scria "De la 2 la 4 ani".

4. Un turist american şi unul rus sunt surprinşi de o avalanşă în Alpi. Au stat ei în zăpadă o zi şi o noapte, aşteptând Salvamontul. Cum stăteau ei îngheţaţi până în măduva oaselor, se auzi un râcâit şi apăru capul unui câine St. Bernard cu tradiţionalul butoiaş cu rom la gât.

- Ura, strigă americanul, iată că a sosit cel mai bun prieten al omului!

- Şi unde mai pui, se bucură şi rusul, că are cu el şi un câine!



5. Bulă şi Lulă, pe faleză la Constanţa, se uitau în apă unde se zbătea un om care striga: "Help! Help!"...

- Ce zice, mă, ăla?, întreabă Lulă.

- Zice că "Help!"...

- Şi ce-i aia?

- Cred că "Ajutor", pe englezeşte, se pronunţă Bulă.

- Ia uite-al dracului, decât să înveţe englezeşte, mai bine învăţa să înoate!

6. - Alinuţa, te-ai distrat bine în vacanţă?

- Foarte bine! Am fost cu mama şi cu viitorul meu tată vitreg la mare...

- Şi viitorul tău tată vitreg s-a purtat bine cu tine?

- În fiecare dimineaţă mă ducea cu barca, departe în larg şi de acolo eu trebuia să înot până la mal...

- Şi nu-ţi era greu?

- Cel mai greu îmi era până reuşeam să ies din sac!

7. - În acest hotel, domnule, vă veţi simţi ca acasă.

- Sper din tot sufletul să nu se întâmple una ca asta: am venit aici ca să mă odihnesc!

8. Turiştii care intrau în W.C-ul unui bar din Paris puteau vedea pe automatul de prezervative următorul anunţ:

- Dacă automatul nu funcţionează, vă rugăm să-l căutaţi pe patronul barului. Dacă funcţionează, căutaţi-le pe fetele de la bar!

9. După Războiul din Golf, un turist englez vizita Kuweitul. La marginea unei oaze văzu un şeic pregătindu-se să străbată deşertul, însoţit de cele 10 femei ale sale.

- În Coran scrie că bărbatul trebuie să meargă în faţă, iar femeile sale mult în urma lui... Acum de ce merg femeile în faţa şeicului?

- Pentru că atunci când a fost scris Coranul, nu se inventaseră minele!

10. Un turist american se lăuda faţă de un oltean:

- Apăs pe un buton, capota se ridică. Apăs pe altul se coboară şi se ridică ferestrele. De la ăsta se deschide barul. Din cel roşu blochez uşile.

- Asta-i fleac!, zise olteanul. Maşina mea e şi mai grozavă. Atunci când trântesc portiera din partea mea, toate celelalte uşi de deschid în acelaşi timp!