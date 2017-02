Anca şi Darie Borcilă, parteneri şi pe scenă, şi acasă. Povestea a doi poliţişti de frontieră care cântă împreună

Darie Borcilă nu poate să treacă neobservat indiferent că intră într-un magazin, restaurant ori pe scenă. Înzestrat cu un talent nativ de a spune bancuri, olteanul nostru a reuşit să câştige ultima ediţie a celebrei emisiuni de la Prima TV „Banc Show” în anul 2002. Nu doar abilitatea de a spune bancuri pe bandă rulantă este formidabilă la Darie (44 de ani), ci şi modul cum le interpretează.

Aşa că a cucerit uşor nu doar pe realizatorii emisiunii, ci şi publicul spectator. Participarea la „Banc Show” nu a fost însă lipsită de peripeţii, îşi aminteşte Darie. Şefii îi puseseră în vedere să nu spună bancuri despre poliţişti, dar în finală tocmai o glumă cu un poliţist a trebuit să spună, potrivit desfăşurătorului emisiunii.

În final totul s-a terminat cu bine, a luat marele premiu, care la vremea respectivă făcea cât opt salarii de poliţist de frontieră. Talentul său nu a trecut neobservat, după emisiune fiind sunat de Florin Călinescu care îl vroia în echipa sa. Sunt momente unice în viaţă, deloc uşoare, când eşti obligat să faci o alegere. Darie nu a putut renunţa la profesia de poliţist de frontieră pentru care s-a pregătit, aşa că a devenit „un actor grăbit”, aşa cum îi place să spună.

Chiar de pe băncile şcolii, Darie avea să afle că poată să cucerească cu talentul său actoricesc, că poate să devină un bun actor, dar părinţii nu l-au încurajat să meargă pe acest drum.

„În clasa a 8-a câştigam premiul I pe ţară la Cântarea României cu o baladă dramatizată. Eu eram Meşterul Manole şi ţin minte cât oi trăi momentul când am văzut oamneii în sală cum plângeau. Dem Rădulescu mi-a spus: <<Băi, copilu, tu ce faci? Mă faci pe mine om bătrân să plâng>>. Tata mi-a spus că nu vrea să-l fac de râs când i-am spus că vreau să mă fac actor. <<Bă, tu vrei să faci de râs familia asta, să te faci actor?>> Şi am fost, recunosc, un actor grăbit în perioada de tinereţe”, îşi aminteşte Darie.

Pe Anca (28 de ani), frumoasa lui soţie, a cucerit-o însă cu talentul său muzical, cu melodiile pe care i le fredona ori de câte ori avea un minut liber. În 2009, Anca era elevă la Şcoala Poliţiei de Frontieră din Oradea şi fusese repartizată în Punctul de Trecere a Frontierei Mehedinţi pentru efectuarea stagiului de pregătire profesională, avându-l ca tutore profesional pe Darie Borcilă

Darie îşi aminteşte cu emoţie cum a răsărit licărul ce le-a sudat destinele şi cum valorile comune au primat atunci când au hotărât să meargă pe acelaşi drum. Şi-au construit o familie frumoasă, în care prietenia şi dragostea stabilesc regulile. A fost dragoste la prima vedere şi pentru că nimic în viaţă nu este întâmplător, câteva zile mai târziu aveau să afle că au în comun darul de a cânta.

„Chiar în prima clipă când am văzut-o i-am spus: <<Mă, uite o nevastă a dracu ca tine mi-ar trebui>>. Ea nu părea a dracu, dar am văzut eu ceva în culisele ei”, spune zâmbind Darie.

Anca nicio clipă nu s-a gândit că tocmai un oltean îi va cuceri inima şi că va lăsa Zalăul pentru Turnu Severin.

“Nu ştiu, cred că a fost săptămâna aia oarbă. Mă suna şi îmi cânta aşa de frumos la telefon <<I Can't Help Falling in Love>>”, povesteşte Anca, care a studiat pianul şi vioara.