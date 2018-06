Val de incendii cu autor necunoscut în Delta Dunării. Oamenii sunt disperaţi de pasivitatea poliţiei: „Ce să fac eu, să îi omor, să-mi fac singur dreptate?“

Familiile Şpac, Ignatencu şi Grigorov şi-au văzut depozitele de nutreţuri şi alte construcţii arse în totalitate. Vorbim de mii de baloţi care ar fi trebuit să asigure hrana animalelor pe care le au. În decembrie 2016, martie 2017, octombrie 2017 şi martie 2018 au avut loc patru incendii rămase cu autori necunoscuţi în dosarele poliţiei Chilia Veche. Deşi păgubiţii au indicat persoanele suspecte, poliţia nici măcar, spun ei, nu i-ar fi audiat pe aceştia.



Incendii cu pagube de zeci de mii de lei



Stâna familiei Ignatencu a ars în 21 decembrie 2016. „La ora 20.45 ne-a sunat un vecin care ne-a spus că ne arde stâna de la Câşla (6 kilometri depărtare de Chilia Veche). Am avut în jur de 8.000 de baloţi, mai avem acolo lucernă şi paie pregătite pentru cele 100 de animale. Au ars şi grajdurile, în jur de 300 de metri pătraţi. A fost exact ca în filme. Focul a izbucnit pe toată suprafaţa în acelaşi timp. Asta a fost organizat. Norocul nostru a fost că în acea seară nu am închis animalele, ci le-am lăsat pe baltă”, spune Tatiana Ignatencu.



Familia a evaluat pagubele la aproximativ 30.000 de lei. „Noi întotdeauna cumpăram nutreţ de 20.000 de lei, iar atunci a trebuit să cumpărăm de două ori, vă daţi seama că nu ne-a fost uşor”, mai spune femeia care susţine că ameninţările din partea suspecţilor au început de la păşunatul în baltă. Aceştia le-ar fi „înţepat” mai multe animale animalele, iar ei au depus plângeri la poliţie. Oamenii şi-au vândut după acel eveniment toate animalele şi au renunţat la stână.



Tot o răzbunare din partea aceloraşi persoane, ar fi fost şi incendiul din 5 martie 2017 de la stâna familiei Şpac, din apropiere de Chilia Veche. Au ars peste 3.000 de baloţi cu furaje şi 70 de metri de gard din lemn, familia estimând pagubele la 30.000 de lei.

Gabriela Şpac, una dintre persoanele păgubite

Dănuţ Grigorov este pădurar în Chilia Veche. Din cauza meseriei a intrat în conflict cu trei persoane pe care le bănuieşte că i-au dat foc de două ori (octombrie 2017 şi în martie 2018) la o mică fermă pe care o are în sat. Pagubele s-ar ridica la 10.000 de lei. „Mi-au dat foc din răzbunare. Din cauza mea nu pot să fure lemne pentru că eu sunt pădurar şi îi încurcam. Eu sunt cu ei în alte procese de vreo şase ani. Au vrut să mă execute. Mi-au furat şi motorul de barcă, la două săptămâni după primul incendiu, s-au găsit urme până la poartă la ei. L-au înjurat pe poliţist şi acesta a plecat acasă”, spune bărbatul.



„Ce să fac eu, să îi omor, să-mi fac singur dreptate?”



Deşi incendiul a fost în luna decembrie 2016, Tatiana Ignatencu spune că „de atunci absolut nimeni nu ne-a mai întrebat nimic. Am tot întrebat şi la poliţie şi la primărie ce se mai întâmplă cu dosarul, apoi m-am lipsit. Şeful de post mi-a spus să căutăm pe cel care ne-a dat foc şi să mergem să-i spunem. Adică, eu să mă duc să îl caut? Deşi i-am spus pe cine bănuim, mai ales că ne-au ameninţat înainte. Sunt aceleaşi persoane care i-au dat foc şi lui Grigorov şi lui Şpac. Acum principalul suspect este plecat din ţară, aşa se aude.”.



Şi Gabriela Şpac a făcut mai multe demersuri pentru a obţine răspunsuri cu privire la stadiul dosarului de distrugere prin incendiere. După un an de la eveniment, în luna martie 2018 primeşte o adresă semnată de şeful de post Chilia Veche, agentul şef Ftadeev Doru, în care i se comunică faptul că „de la data sesizării au fost efectuate toate verificările necesare care se impun pentru descoperirea autorului/autorilor, însă nu s-a reuşit identificarea lor. La data de 1 martie 2018, s-a aprobat trecerea dosarului în evidenţele cu autori nedescoperiţi, cercetările urmând a fi reluate în cazul apariţiei unor elemente noi”.

Incendiul din noaptea de 5 martie 2017 de la stâna familiei Şpac

În continuare femeia depune o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea în care spune că, deşi în toată perioada aceasta „a adus probe scrise sau verbale în acest dosar de distrugere, anchetatorii de la Chilia Veche i-au răspuns de fiecare dată că nu au dovezi sau că nu găsesc anumite persoane pentru a da declaraţii. Aceste minciuni ne-au fost spuse pe parcursul anchetei”, declară Gabriela Şpac.



Dănuţ Grigorov a declarat pentru „Adevărul” că cei care au pus focul în toate cele patru cazuri se ştiu, deoarece „la momentul respectiv au existat şi anumite urme care dovedeau cine sunt, dar ştiţi cum e la noi poliţia. Îi ştie toată lumea, numai cine nu vrea nu-i ştie”.



Omul spune că mai are câţiva ani până iese la pensie şi va pleca din acest sat. „Ultima dată când au venit alţi poliţişti de la Tulcea le-am zis să facă ceva, sunt atâţia oameni au avut de suferit pagube, dacă nu, ce să fac eu, să îi omor, să-mi fac singur dreptate? Au zis că e treaba mea, că sunt vaccinat şi pot face ce vreau. Eu am copii, am casă, masă, am serviciu…”



Răspunsuri oficiale



Răspunzând unei solicitări „Adevărul”, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Tulcea a comunicat, în cursul lunii mai 2018, că în toate cele patru cazuri se „efectuează cercetări sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Tulcea şi că în fiecare cauză au fost stabilite cercuri de suspecţi.”



În schimb, păgubiţii spun că cei trei suspecţi terorizează întreg satul, fiind cunoscuţi ca oameni fără nicio meserie, implicaţi în multe conflicte. De asemenea, au bănuiala că şeful de post din Chilia Veche a primit ameninţări cu incendierea, atât el, cât şi alţi membrii ai familiei. „Lui îi este frică să nu-i dea foc lui sau familiei. Terorizează tot satul, iar oamenilor care ştiu adevărul le este frică să-l spună. Unul chiar mi-a declarat în faţă că i-a văzut, dar îi este frică să nu-i dea şi lui foc”, adaugă Dănuţ Grigorov.

Chilia Veche, un sat unde oamenii aşteaptă să se facă dreptate

Doru Ftadeev, şeful de post Chilia Veche, neagă faptul că ar fi primit ameninţări de la anumite persoane, în plus spune că „dacă eram ameninţat făceam sesizare la parchet. Nici nu stăteam la discuţii.” Despre cele patru dosare, poliţistul afirmă că în clipa de faţă se află sub supravegherea unui procuror şi încearcă să ne explice ce înseamnă dosar cu autor necunoscut. „Dosarul dacă este cu autor necunoscut trece într-o evidenţă pasivă şi se urmează cercetările în continuare. Nu că, gata, a rămas aşa. În cazul în care apar noi date, se scoate din evidenţa pasivă. Nu pot să vă dau alte detalii”, conchide agentul şef.

La toate cele patru incendii au interveni pentru stingerea lor voluntarii din cadrul Serviciului de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Chilia Veche. În procesele verbale încheiate de către aceştia se scrie clar că „împrejurarea determinantă a fost folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul”.

