FOTO Mesaje de amor între o profesoară şi un elev cu handicap mediu, de la o şcoală pentru copii cu nevoi speciale

Printr-o scrisoare sosită la redacţie, se semnalează un nou caz de relaţie amoroasă dintre o profesoară şi un elev de 17 ani, de data aceasta fiind vorba de un tânăr aflat într-un centru de plasament din Tulcea.



„Doresc să vă aduc la cunoştinţă faptul ca în instituţia în care lucrez, există un copil în vârstă de 17 ani, aflat în plasament la C.T.F.C.D. ,,Egreta” Tulcea, care are o relaţie neadecvată cu un cadru didactic din şcoala pe care o frecventează, respectiv din Şcoala Speciala nr. 14, Tulcea. Copilul se laudă că se întâlneşte cu M. (profesoara n.red.) şi că face tot felul de lucruri greu de imaginat şi de înţeles. Din cate ştiu eu, profesoara nu mai lucrează la scoală, pentru ca doamna director de acolo a sfătuit-o să-şi dea demisia”, se arată în scrisoarea primită la redacţie.



De asemenea, expeditorul scrisorii ne-a transmis şi fragmente din unele conversaţii pe care cei doi le-ar fi purtat pe Facebook Messenger:



Elev: „Cf?” (ce faci n.red.)

Profesoară: „Aştept să adoarmă…”

Profesoară: „tu?”

Elev: „Eşti supărată pe mn” (pe mine n.red.)

Profesoară: „Nu!! Vorbim mai târziu”

Profesoară: „Sub vraja ta/Mă înnebuneşti…/Ochii tăi mă fac să-mi pierd controlul/Îmi ard sufletul…Sunt o stea călătoare/Ce şi-a găsit locul/Şi strălucirea…iar toate acestea/Pentru că exişti…tu”.

Elev: „Te iubesc foarte mult”



Mesaje date în perioada Crăciunului, la miezul nopţii:

Profesoară: „Crăciun fericit!”

Elev: „Crăciun fericit iubirea mea. Îmi cer mii de scuze că nu ţi-am scris”



Altă dată, profesoara îl atenţionează pe elev: „Să nu îmi scrii nimic aici”



Conform sursei noastre,profesoara şi elevul au fost văzuţi împreună prin oraş, iar despre cei doi ar „şti toată lumea”, inclusiv şefa centrului de plasament, directoarea şcolii numărul 14 şi directorul DGASPC Tulcea.

„Relaţia durează de la începutul anului şcolar. Directoarea şcolii a protejat-o pe angajată, dar nu s-a gândit că face rău copilului. După ce a plecat M. de la şcoală, copilul …. povestea că directoarea îl chema în biroul ei şi discutau tot felul de lucruri legate de relaţia dintre el şi profesoară”, se mai arată în scrisoare.







„Lucrurile ne cam depăşesc”



Reporterii „Adevărul” au încercat să ia legătura cu directoarea Şcolii numărul 14 din Tulcea, Carmen Gabriela Bumbac, însă până la această oră nu a fost de găsit la birou.



În schimb, directorul DGASPC Tulcea, Gabriel Marinov, a declarat că este prima dată când aude despre acest caz. După câteva ore de verificări a revenit cu un punct de vedere.



Într-adevăr, la Protecţia Copilului, spune directorul Marinov, ar exista o sesizare care „s-a oprit la nivelul directorului adjunct pentru Protecţia Copilului. Acum ne-am autosesizat cu privire la un posibil comportament nefiresc. Din câte am înţeles, lucrul acesta ar reieşi din nişte mesaje de pe un număr de telefon pe care nu am reuşit să-l legăm de profesoara respectivă. Copilul a fost supus unei analize amănunţite. Acesta a refuzat să dea amănunte despre situaţie.



Am înţeles că doamna şef centru a reuşit să depisteze unele mesaje. Aflu de la ea că a mers la Şcoala 14, unde a discutat personal cu doamna director şi cu profesoara în cauză. Reacţia acesteia, care a negat orice fel de relaţie nefirească, şi-a dat imediat demisia (în luna ianuarie). Dânsa era suplinitor. Deocamdată ne ferim să facem nişte acuzaţii clare”, declară directorul DGASPC Tulcea.



Întrebat dacă din ianuarie şi până acum cineva a sesizat şi poliţia cu privire la o posibilă relaţie între cei doi, Gabriel Marinov, a spus că „discutând cu doamnele, considerăm că din punct de vedere al eventualelor cercetări ce pot fi făcute în mod specific pe această linie, lucrurile ne cam depăşesc pe noi şi atunci nu ar fi rău să sesizăm organele de anchetă pentru lămurirea situaţiei”.



„Elevul de 17 ani are un grad de handicap mediu, ceea ce nu impietează foarte mult asupra discernământul lui”, mai spune directorul DGASPC Tulcea.

