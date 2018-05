VIDEO Gunoaie, străzi murdare, trotuare blocate, şantiere abandonate, clădiri în paragină. Toate, într-un cartier istoric din „oraşul nepereche”

GALERIE FOTO

Imediat după ce primăvara şi-a intrat în drepturi la Timişoara, zona centrală a oraşului a oferit câteva imagini superbe. Culoarea pomilor înfloriţi pe malurile Begăi şi aranjamentele florale din Piaţa Victoriei, puse cu măiestrie într-un filmuleţ de un minut, l-au făcut pe primarul Nicolae Robu să se dezlănţuie pe Facebook împotriva „sufletelor negre care vorbesc de rău un asemenea oraş”. „Timişoara, oraş nepereche, te iubesc”, a scris primarul Nicolae Robu, într-un mesaj care însoţeşte filumuleţul cu spectacolul florilor.

În tot acest timp, Fabricul, unul dintre cartierele istorice ale oraşului, oferă imagini dezolante. Şantiere începute şi neterminate, străzi nemăturate de luni de zile, gropi de gunoi ilegale, clădiri care stau să se prăbuşească, imobile istorice cu geamuri termopan. Toate acestea se întâmplă în cartierul în care nemţii de la Societatea de Cooperare Tehnică (GTZ) au înfiinţat un centru de consiliere a celor care doresc să reabiliteze corect clădirile istorice. În cadrul acestui parteneriat româno-german a fost reabilitată şi o clădire din cartierul Fabric, dar a fost întocmit şi un ghid de reabilitare corectă a imobilelor istorice.

Imaginile de lumea a treia din Fabric au devenit atât de comune încât unii trec indiferenţi. Unii nu mai au putere să lupte, consolându-se cu ideea că nu pot schimba nimic, iar unora le este pur şi simplu teamă că sesizarea autorităţilor se va întoarce împotriva lor. Codruţa Wehry, locuitoare a cartierului de peste 30 de ani, este unul dintre puţinii cetăţeni care iau atitudine şi sesizează constant mizeria din zonă. Femeia a înfiinţat şi o pagină de Facebook unde prezintă situaţia din zonă. Ironic, femeia a denumit pagina „Suflet Negru”.

Spre exemplu, pe strada Timocului, vizavi de casa în care locuieşte Codruţa Wehry o casă în construcţie este abandonată de ani de zile. O mare parte din trotuarul din faţa construcţiei este ocupată de o extindere a şantierului. Locul a devenit un depozit de gunoi. Mai mult decât atât, pe o parte a trotuarului rămas liber parchează maşini, astfel încât trecerea pe trotuar este imposibilă. Situaţia a fost sesizată Poliţiei Locale şi de „Adevărul”. „Sesizarea a fost dată în lucru”, a transmis purtătorul de cuvânt al Poliţiei Locale, Daniela Seracin, în urmă cu o săptămână. Situaţia este neschimbată. „A trecut un an de la prima sesizare a mea”, a declarat Codruţa Wehry. „Eu m-am mutat aici de 15 ani şi de atunci tot sper. Câtă speranţă să mai aibă omul, totuşi. E îngrozitor. Vedem cum o grămadă de clădiri se dărâmă pe noi. Ne e frică să trecem pe lângă clădirea asta. Cum să nu te deranjeze mizeria asta? Din când în când se venea şi se mai curăţa strada. De vreun an nu am mai văzut pe nimeni. Din păcate, trebuie să recunosc că nu sunt atât de activă cât ar trebui să fiu”, a declarat Oana Boldea, proprietară a unei locuinţe de pe strada Timocului.

O simplă plimbare pe strada Timocului, spre exemplu, este suficientă pentru a vedea haosul şi mizeria din cartier. Nici pe strada Petre Ispirescu situaţia nu este mai roz. Trotuarele sunt necurăţate şi pline de mizerie, iar în două puncte de pe stradă s-au format depozite de gunoi clandestine. Nu e vorba de gunoaie scoase pentru curăţenia de primăvară, aici fiind depozite de gunoi permanente. Prin gunoaiele aruncate la marginea o femei. „Vin cu bicicleta şi văd. Eu găsesc şi lucruri bune şi ce sunt aşa...mai ţin. Tot timpul e aici aşa. Mă deranjează, dar ce pot să fac?”, a spus tânăra care căuta prin gunoaie.



Primarul Nicolae s-a declarat în repetate rânduri nemulţumit de modul în care arată zona Traian. Edilul a spus că o parte din vină pentru modul în care arată zona aparţine fostei administraţii. În privinţa mizeriei de pe străzile din zonă, primarul dă vina pe societatea de salubritate, Retim. „Ce văd de circa un an, un an şi jumătate mă oripilează de-a dreptul. Acesta e termenul. Nu vedeam înainte aşa ceva. Plin de gunoaie, pe drumuri, pe lângă bordură, noroi, praf. Pur şi simplu văd că cei de la Retim nu sunt deranjaţi de toate criticile cetăţenilor, de criticile mele şi încerc să văd dacă îi sensibilizeze aceste intervenţii de ocară publică. Sper ca partenerul german să intervină. Am cerut să pună lucrurile la punct. Mă deranjează ce se întâmplă în Timişoara”, a declarat Nicolae Robu.