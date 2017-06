Vandalism pe pista de biciclete de pe digul Begăi. 700 de sâlpişori rupţi, borne sparte, coşuri de gunoi furate, asfalt distrus de maşini şi tractoare FOTO

Pista de cicloturism de pe digul Begăi a fost reparată FOTO Ştefan Both

Pista de cicloturism de pe digul Begăi, care leagă Timişoara de Serbia, de 37 de kilometri, este unul dintre cele mai utile proiecte transfrontaliere. A devenit unul din locurile preferate ale amatorilor de pedalat din oraş. A costat aproape 2,4 milioane de euro şi a fost inaugurat în martie 2015. În nici doi ani, pista a ajuns într-o stare jalnică, datorită lipsei de civilizaţie, bună-creştere şi spiritul civic.

Mare parte din traseu a avut nevoie deja de reparaţii şi lucrări de peticire din cauza crăpăturilor care au apărut în asfalt. Şi asta pentru că pe pistă au continuat să pătrundă unii cu maşini, cu tractoare, cu remorci, ba chiar şi cu motociclete.



Peste 700 de stâlpişori reflectorizanţi au fost rupţi, sparţi, distruşi. Aceşti stâlpişori au fost montaţi din 25 în 25 de metri, pentru a ajuta bicicliştii noaptea. Au dispărut şi majoritatea bornelor de kilometraj, s-au furat coşurile de gunoi, s-au rupt barierele de pe drumurile laterale, s-au deteriorat locurile de rufugii.







Lucrarea a avut garanţie timp de doi ani. Constructorul a refăcut asfaltul, a înlocuit stâlpişorii, bornele, barierele şi coşurile de gunoi, toate pe cheltuiala proprie.

Astăzi, 10 iunie, lucrarea a fost predată celor de la Apele Române Banat. De acum, tot ce se va distruge va fi suportat de aceştia, iar vestea proastă este că cei de la Ape nu au bani de reparaţii şi întreţinere. Ca atare, acest responsabilitatea cade pe umerii bicicliştilor care ar trebuie să aibă grijă de pistă ca de un bun personal.







“Pista de biciclte de pe digul Begăi este o lucrare inedită. Am semnat recepţia finală a lucrării, în condiţiile acestea, tot ce cva însemna cheltuială, mod de întreţinere, de coordonare a activităţilor va fi pe umărul Administraţiei Bazinale de Apă Banat. Dacă cetăţenii care vor circula pe ea vor înţelege că este pentru biciclete, atunci ne vom bucura de ea şi în anii următori. Dacă nu vor înţelege şi vom avea probleme cum am avut şi până acum, să urce pe pistă cu maşini, Jeep-uri, chiar cu bascule, tractoare, vom avea o bucată de drum pe digul malului Begăi care nu va rezista foarte mult. Vom avea mai multe gropi şi crăpături decât plăcerea de a te delecta de o plimbare lejeră cu bicicletă. Am avut doi ani în care constructorul a făcut reparaţii permanent, s-au repus stâlpişorii, bornele. Ştiţi că au fost distruşi, furaţi, băncuţele, coşurile de gunoi cu tot cu suporţi. Asta e obiceiul unor români. Toţi banii care au fost în garanţie, pentru investiţie, s-au cheltuit. Constructorul a adus chiar bani de acasă, trebuie să-i mulţumesc. Nu era chiar treaba lui să înlocuiască peste 700 de stlpişori rupţi. De acum va depinde de noi dacă vom înţelege că este un bun comun şi să-l păstrăm. Sper să fim în stare să-l păstrăm şi pentru anii viitori”, a declarat Titu Bojin, directorul Administraţiei Bazinală de Apă Banat.



Apele Române au dat şi până acum amenzi şoferilor care prinşi pe pista bicicliştilor. Au fost date trei amenzi maxime de 7.000 de lei.



Cei de la Administraţiei Bazinală de Apă Banat va încerca să predea pista de biciclete Consiliului Judeţean Timiş, care are mai multe posibilităţi să se ocupe de ea. “Sper să putem găsi cât mai rapid posibilitatea de a da în administrate pista celor de la Consiliul Judeţean. Apele Române nu au în obiectul de activitate activităţi turistice. Noi avem din proiect şi 30 de bicilete pe care le oferim gratis celor care doresc să se plimbe pe pista de pe dig. Le dăm şi aceste biciclete. Va trebui ca cineva care poate să se ocupe de intreţinerea pistei şi de organizare de activităţi. Noi o să fim alături de ei”, a mai spus Bojin.

Pista de cicloturism de pe digul Begăi are o lungime de 37 de kilometri, o lăţime de doi metri, opt refugii laterale. Până la Sânmihaiul Român se merge pe partea stângă a Begăi, însă apoi se travesează podul de fier şi se continuă pe partea dreaptă, până la frontieră.

Proiectul a costat peste două milioane de euro şi a fost finanţat din fonduri europene în cadrul programului IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Republica Serbia.





