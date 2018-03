Toţi postacii primarului. Cum a ajuns un fotomodel american să distribuie mesajele unui politician român

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, este unul dintre cei mai activi primari de pe Facebook, fiind printre primii politicieni care a ajuns să transmită conferinţele de presă live pe Facebook. Pe reţeaua de socializare, primarul Timişoarei ţine şi audienţele on-line şi face diferite anunţuri pentru cetăţeni, dar postează şi ultimele sale compoziţii muzicale sau îi ţine la curent pe „vizualizatori” cu numărul de goluri marcate la partidele de minifotbal la care participă.

Cu o audienţă cuprinsă între 5.000 şi 12.000 de vizualizări pe transmisie live, Robu a ajuns să spună în plin război cu presa locală din Timişoara că el este „cel mai tare organism de presă din Timişoara”. De altfel, primarul Timişoarei invocă de fiecare dată audienţa pe care o are pe Facebook, menţinonând cu ocazia fiecărei transmisii că cei care îl urmăresc pe Facebook sunt „din ce în ce mai mulţi”.



Ultima conferinţă de presă susţinută de Nicolae Robu la sediul PNL Timiş avea să scoată, însă, la iveală o situaţie ciudată. Înregistrarea conferinţei de presă a strâns 1.200 de like-uri, mult peste media obişnuită, iar foarte multe dintre aceste like-uri aparţin unor persoane cu nume spaniole sau sud-americane care nu au nicio treabă cu Timişoara.



„Cineva atentează la pagina mea de Facebook, probabil dat fiind succesul deosebit de care se bucură! (…) Este regretabil că oameni afiliaţi polului răului se dedau (şi) la aşa ceva! Ce-aş putea face, decât să vă readuc în minte, dragi prieteni, morala uneia din minunatele fabule ale marelui Aurel Baranga: «Dacă nu poţi să urci, Măcar să bârfeşti şi să spurci». Şi să vă rog pe dumneavoastră, cei reali, să continuaţi să daţi like-uri, să postaţi comentarii - inclusiv critice, evident -, să daţi share-uri şi să vizualizaţi prezenţele mele audio-video, încât, împreună, să-i dejucăm pe ticăloşi!”, a reacţionat Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook.

Postaci reali vs postaci „cu identitate protejată”

În urma acestui caz, „Adevărul” a analizat pagina de Facebook a primarului Robu, descoperind că ultimele două conferinţe de presă ale edilului sunt distribuite masiv în diferite grupuri. Printre cei care s-au făcut remarcaţi la capitolul „distribuiri” sunt Cătălin Iapă (consilier personal al primarului), Ilie Stoinel (membru PNL), Sorina Ciurlea (preşedintele Organizaţiei de Femei a PNL) sau Florin Răvăşilă (consilier personal al primarului), Narcisa – Elena Oprescu (membru PNL – online promoter la alegerile prezidenţiale).

Dincolo de aceste persoane, ale căror distribuiri sunt justificate de preocupările politice, au atras atenţia foarte multe distribuiri în diferite grupuri, inclusiv de anunţuri, ale unor persoane ca: Andreea Pop, Alexa Nastovici, Doina Vintilă, Elena Badea sau Maria Căprariu despre care sunt foarte multe indicii că sunt conturi false. Unele dintre aceste conturi de Facebook nu apar cu activitate publică, postează doar generalităţi şi în general au poze fără feţe.











Un caz interesant este „Andreea Pop”, care are poze de profil ale fotomodelelor Rachel Cook sau Sarah Snyder. Pentru a lăsa impresia că profilul este unul real „Andreea Pop” a avut mai multe postări cu poze şi mesaje ca: „sâmbătă seara”, „în Deltă” sau „poze” (foto jos). Printre cele 135 de persoane care au dat „like” unei astfel de postări este şi Cătălin Iapă, consilierul personal al primarului, prieten pe Facebook cu „Andreea Pop”.







Alexa Nastovici, remarcată prin distribuiri ale postărilor făcute de primarul Nicolae Robu, city managerul Robert Kristof şi viceprimarul Dan Diaconu, are ca poză de profil o tânără fotografiată din spate. Elena Badea are o fotografie de profil a unei tinere cu ochelari, iar în rest sunt doar fotografii de la gât în jos. Pe profilul Doina Vintilă apar postări generale, nepersonalizate, iar în poza de profil este o femeie care apare doar cu jumătate de faţă. În rest sunt doar poze cu peisaje. Un caz interesant este „Maria Căprariu”, care are ca poză de profil femeie îngrijind un bătrân. Poza apare şi pe un site german, sursa fotografiei fiind indicată: Katharina Alt.







Distrbuiri făcute în 23 martie de Maria Căprariu, Alexa Nastovici şi Andreea Pop. Între timp, conturile au dispărut







Profilul de Facebook al Mariei Căprariu FOTO Facebook





Poza de profil a „Mariei Căprariu”, într-un ziar german



Postacii s-au făcut nevăzuţi

După izbucnirea scandalului „like-uri din America de Sud”, conturile Doina Vintilă, Maria Căprariu, Alexa Nastovici, Andreea Pop şi Elena Badea au dispărut sau nu mai sunt disponibile public. Nici pe pagina de Facebook a primarului Robu, distribuirile realizate de persoanele asupra cărora sunt indicii că se ascund în spatele unor conturi false, nu mai pot fi văzute. Cine intră acum pe pagina de Facebook a primarului poate vedea, spre exemplu, că înregistrarea conferinţei din 23 martie 2018 are 87 de distribuiri. Cine vrea să vadă, însă, cine sunt persoanele care au distribuit postarea, poate vedea mai puţin de 20 de persoane.



Nicolae Robu: „Singurul deranj este la like-uri”

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a declarat că nu ştie cine se află în spatele conturilor care au distribuit mesajele sale, dar nu este deranjat de distribuirea mesajelor sale de pe conturi false. Dacă într-o primă fază a spus că nu îl interesează distribuirile, fiind interesat doar de like-uri şi vizualizări, Robu a spus în final că singurul lucru care îl interesează e ca like-urile să fie reale pentru că asta cântăreşte la sondajele pe care le face pe Facebook.

„Dacă e vorba numai de distribuiri nu cred că e nimic grav. Nu am habar ce conturi sunt. Dacă sunt vizualizări false sau like-uri, mă deranjează, dar în rest nu e foarte grav. E dubios, dar dacă face doar distribuiri nu cred că e nicio problemă. Eu nu am pus pe nimeni să facă distribuiri, nu ştiu cine este în spatele acelor nume, dar nu asta e problema. Faptul că se distribuie pe scară largă, nu e o problemă pentru că poate să mă critice cine vede mesajele. Like-urile pentru mine contează. Share-urile nu mă deranjează. Care e problema că se distribuie pe scară largă? Poate unul dinstribuie pe grupurile PSD. Oricine poate să facă distribuţii. Nu e deranjant câtă vreme nu se intră pe like-uri. Pe mine mă interesează vizualizările reale. Că se uită oameni care au fost anunţaţi de tipi din ăştia, nu mă deranjează. Singurul deranj este la like-uri. Asta denaturează lucrurile şi chiar nu îmi convine”, a declarat primarul Nicolae Robu, despre care mai mulţi timişoreni prezenţi la o dezbatere s-au plâns că au fost blocaţi pe pagina primarului.