Soartă nefericită pentru primul câine-ghid pentru orbi din România. Animalul adus din Italia nu a supravieţuit unei boli incurabile

În urmă cu cinci ani, Clubul Lions din Timişoara a adus în România primul câine dresat special pentru a ajuta nevăzătorii. Cel care s-a putut bucura de ajutorul labradorului Geo a fost Constantin Cristache, un profesor la şcoala specială pentru nevăzători Iris din capitala Banatului. Din păcate, după cinci ani, câinele a fost diagnosticat cu o boală incurabilă. Specialiştii au propus eutanasierea animalului, pentru a-i curma suferinţa, însă medicii veterinari au încercat totuşi să-l trateze. Din păcate nu a mai putut fi salvat şi a murit.

Iniţiativa de aduce câinele pentru nevăzători a aparţinut fostului dresor Corneliu Vaida, membru în clubul Lions din Timişoara.

„Prima idee am avut-o în 2007. Chiar dacă nu mai dresez câini, pasiunea a rămas. Urmăresc tot timpul ce se întâmplă în acest domeniu şi îmi mai ajut prietenii care au câini. Am văzut în alte ţări cum câinii ghid ajută nevăzătorii. La noi nevăzătorii nu erau vizibili pe stradă pentru că nu ştiau să circule, nu erau ajutaţi să circule. M-am documentat, am fost la o şcoală de dresaj din Franţa, după care am ajuns la şcoala de dresaj de la Limbiate, din Italia. Am văzut exact cum se procedează. Am făcut un proiect, iar colegii de la Lions au fost entuziasmaţi de idee. Tot atunci l-am cunoscut pe Francesco Pazienza, un intreprinzător italian din Timişoara, care era membru într-un club Lions din Bari. I-am propus să facem un proiect comun şi a fost de acord”, a declarat Corneliu Vaida, fost instructor, dresor de câini şi dublu vice-campion naţional în competiţiei câinilor utilitari.



16.000 de euro a costat Geo







Clubul Lions din Italia a strâns banii, 16.0000 de euro, pentru a achiziţiona câinele ghid. Clubul din Timişoara a făcut un bal de caritate care a avut ca scop strângerea unei sume echivalente care să ajute la întreţinerea câinelui pe toată viaţa.

„A urmat selecţionarea nevăzătorului. Profesorul Constantin Cristache de la liceul Iris. Am aşteptat până am ajuns la rând pe listă şi în 2012 am fost anunţaţi că ne aşteaptă câinile. L-am luat pe Cristache şi ne-am dus la Limbiate, lângă Milano, la şcoala de câini ghizi pentru nevăzători, unde am stat mai bine de o săptămână, să se acomodeze cu câinele, să înveţe comenzile, să înveţe să circule cu un câine. Ne-am întors în ţară cu Geo, un câine extraordinar. Nu am văzut în viaţa mea aşa un câine”, a mai spus Corneliu Vaida.



"În situaţii neprevăzute ştie să-l ferească pe nevăzător”

Un câine ghid pentru nevăzători ştie să evite toate obstacolele şi să ia decizii în numele nevăzătorului, în timpul deplasării.





„Foarte multă lume îşi închipui că un câine învaţă trasee. Nu e aşa. E adevărat, cu timpul din rutină, el ştie unde merge. Dar este pregătit să evite obstacolele apărute brusc în calea nevăzătorului. Anumite pericole. Este învăţat să nu reacţioneze la pisici, tot ce îi poate distrage atenţia. Învaţă să se oprească la dunga galbenă de la metrou, să nu meargă foarte aproape de marginea peronului. Învaţă cum să coboare şi cum să urce scările împreună cu nevăzătorul, cum să-i semnalizeze stăpânului un obstacol. În situaţii neprevăzute ştie să-l ferească pe nevăzător”, a explicat Vaida.

Câinii ghizi pentru nevăzători, raritate în România

În România există o organizaţie care aduce câini ghizi din Anglia, care a şi început să facă dresaje deacest gen. La noi, numărul câinilor ghizi este însă foarte mic. În toată ţara sunt cinci-şase.

„Geo a fost primul câine ghid de la noi pregătit la modul profesionist şi dedicat exclusiv pentru ghidarea nevăzătorilor. Din păcate soarta i-a fost potrivnică. S-a îmbolnăvit de cancer. Cu toate că atât eu cât şi cei de la Limbiate au spus că e mai bine să fie eutanasiat, medicii din Timişoara au încercat să-l trateze. Dar a murit”, a mai declarat Corneliu Vaida.

Câinele era în permantă supraveghere de către clubul Lions din Timişoara, mergea la controale, avea hrană specială. Am încercat să discutăm cu Constantin Cristache, însă, afectat de pierderea câinelui, acesta a refuzat orice dialog pe tema câinelui.