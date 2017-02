Opera de artă creată din 10 kilometri de aţă, 1.500 de cuie şi 5 metri cubi de lemn. Cum arată labirintul înalt de 6 metri

Zece kilometri de aţă, aproximativ 1.500 de cuie şi cinci metri cubi de lemn. Acestea sunt ingredienetele pentru „Labirintul” construit în tehnică string-art, în spatele Castelului Huniade din centrul Timişoarei.

Instalaţia a fost realizată de studenţii de la Facultatea de Arhitectură, sub egida programului Timişoara–Capitala Tineretului din România.

„În toate aceste iniţiativele noastre implicăm tinerii creativi, care pot să vină cu idei. Această idee a fost pusă în practică de Asociaţia de la 4, care este asociaţia studenţilor de la Facultatea de Arhitectură, alături de cei de la Cufir, care folosesc tehnica de string art în activitatea lor curentă. Ei sunt deja consacraţi în Timişoara”, a declarat coordonatoarea proiectului, Simona Herczeg.



La realizarea şi montarea ansamblului „Labirintul din Castel” au lucrat peste 20 de tineri. „Lucrarea în sine e un labirint de şase metri înălţime. E o structură impresionantă, care a fost montată în această locaţie, Parcul Castelului, care deşi este în zonă centrală, nu e foarte bine pus în valoare. Acest proiect face parte dintr-un plan de revitalizare al oraşului”, a mai declarat Simona Herczeg.





„String art” este tehnica prin care artiştii creează opere folosind aţe şi cuie bătute în lemn. „Cumva, am vrut să fie o instalaţie de artă cu care lumea să interacţioneze, să fie la scară urbană ca lumea să o vadă. Arată cam ca un lotus. Când am proiectat-o am făcut un fel de brainstorming. Baza are are 25 metri pătraţi, şase metri înălţime. Sunt trei corpuri şi am gândit-o în aşa fel încât oamenii să poată întra în ea, să se plimbe”,a afirmat Nicoleta Marin, reprezentanta Asociaţiei de la 4, care a lucrat instalaţie.

Dimensiunile instalaţiei o fac să fie în topul celor mai mari instalaţii de string art din România.Labirintul din Castel va rămâne în parc până în luna mai, când Timişoara va transmite Bacăului titlul de Capitală a Tineretului din România.



Următorul proiect în cadrul Timişoarei Capitala Tineretului din România, este un festival de artă stradală, care se va desfăşura la finele lunii martie.