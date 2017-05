Line-up complet pentru JazzTM 2017. Ultimul nume mare: Christian Scott, în premieră în România

Numit de către Jazz Times „arhitectul unei fuziuni viabile inedite”, artistul va aduce în Piaţa Victoriei din Timişoara un jazz cu influenţe de hip-hop şi EDM.







Născut în New Orleans, Christian Scott a primit prima sa trompetă la 12 ani, cadou de la mama şi bunica sa. Iar unchiul său, David Harrison, legendarul saxofonist de modern jazz, a fost o sursă de inspiraţie pentru tânărul Scott, acesta fiind atât de impresionat de el încât îl chema să concerteze la reprezentaţiile sale.





Precum unchiul său, şi el a urmat cursurile prestigiosului New Orleans Center for the Creative Arts şi ale Berklee School of Music din Boston. În 2004 a fost selectat să facă parte din Berklee Monterey Quartet în 2004 alături de care a cântat la Monterey Jazz Festival.





În 2002 apărea deja pe albumul unchiului său, „Real Life Stories”, iar la 22 de ani a avut debutul solo la un label cunoscut, Concord Jazz, cu albumul din 2006, „Rewind That”. Materialul discografic îmbină rock-ul şi R&B-ul cu modern jazz-ul, avându-l pe Harrison ca invitat. Tot atunci, Scott a fost nominalizat pentru un Grammy, albumul fiind numit de către Bilboard Magazine „cea mai remarcabilă premieră a genului din ultimul deceniul.”





În 2007, Scott revine cu „Anthem”, un răspuns pasional la suferinţa celor din New Orleans, după uraganul Katrina.





În 2010, acesta lansa deja al treilea album, „Yesterday you said tomorrow”, iar ambiţia lui s-a manifestat cel mai puternic odată cu lansarea celui de-al cincilea album, dublu-discul „Christian aTunde Adjuah”. În acelaşi an, Scott câştigă primul Edison Award, iar în 2012 cel de-al doilea.





În 2015, artistul lansează „Strech Music”, nume pe care îl poartă şi labelul său proaspăt format, dar şi stilul muzical în care artistul îşi încadrează muzica, ce cuprinde o multitudine de influenţe, de la trap, la EDM şi hip hop, la cele etnice, afro-caraibiene.





Anul acesta, Scott a lansat o trilogie care onorează cea de-a 100 aniversare a jazz-ului înregistrat.





Pe lângă concertul Christian Scott, JazzTM 2017 înseamnă: Thomas de Pourquery &Supersonic, Monty Alexander Harlem Kingston Express, The Chick Corea Elektric Band, Miles Mosley feat. The West Coast Get Down, Bill Laurance, China Moses, SUBJazz, Alex Calancea Band, Paolo Profeti European Collective, The Egocentrics, The Best Bad Trip, Armies Live, BAB, Paperjam, Toth Bagi Csaba, Balkan Union, Ana Dubyk Quartet, A-C Leonte Reveries şi Teo Milea.