JazzTM 2017 a continuat la Timişoara cu nume uriaşe, prezente pe scenele lumii. În ultima zi vin Bill Laurence şi Monty Alexander FOTO

JazzTM 2017 - ziua a 2-a FOTO Ştefan Both

Festivalul JazzTM 2017 a continuat sâmbătă cu concerte pe toate cele trei scene. Pentru început s-a cântat pe cele două scene mici, din Parcul Civic (Armies Live, The Best Bad Trip şi The Egocentrics) şi Parcul Castelului.





După Ana Dubyk Quartet şi Toth Bagi Csaba Balkan Union, pe scena din Parcul Castelului a urcat China Moses, aflată în premieră în România.Fiică celebrei artiste DeeDee Bridgewater – cea care s-a aflat anul trecut pe scena din Piaţa Victoriei a festivalului JazzTM, i-a încântat pe cei prezenţi în parc. Cu siguranţă, locul acestei artiste ar fi fost pe scena mare.







De la ora 20.00, concertele s-au mutat în Piaţa Victoriei. În deschidere a fost Paolo Profeti European Collective. A urmat Christian Scott aTunde Adjuahiar.





Saxofonistul Christian Scott –originar din New Orleans, a fost nominalizat în 2006 pentru un premiu Grammy, pentru albumul „Rewind That”. În timpul concertului, în Timişoara a început să plouă mărunt, dar apoi a ieşit curcubeul.

Seara s-a încheiat cu fantastical contrabasist Miles Mosley - unul dintre cei mai ingenioşi muzicieni din tânăra generaţie, care a fost însoţit de trupa West Coast Get Down. Modul în care se joacă cu arcuşul, efectele pe care le creează şi dexteritatea au uluit publicul din Timişoara.









JazzTM 2017 se va închei astăzi. În Parcul Castelului, de la ora 16.00, va cânta Amalia Gaiţă, iar apoi de la ora 18.30, pe scenă va urca pianistul timişoreano-canadian Teo Milea. În Parcul Civic vor concerta PeparJam şi BAB, de la ora 16.00, respectiv de la 17.00. Seara se va încheia cu francezii Thomas de Pourquery & Supersonic, care vin pentru prima dată în România, aflându-se în turneul de promovare al albumului „Sons of Love”.

Cele trei mari concerte din Piaţa Victoriei sunt: de la ora 20.00 SUBJazz (proiectul dintre Subcarpaţi şi JazziBIT), ora 21.00 Bill Laurance, iar de la 22.30 Monty Alexander Harlem Kingston Express.





